Ferrari HC25, emozionante test notturno per l’esclusiva one-off di Maranello

L'esclusiva Ferrari HC25 è entrata nella fase finale di test. Il Cavallino Rampante ha infatti condiviso attraverso i suoi canali social un breve video che mostra la vettura, ancora camuffata, affrontare la fase finale dei collaudi. Il filmato creato appositamente per essere emozionante, vede la supercar uscire dai cancelli della fabbrica di notte per poi percorrere le strade delle colline nei dintorni di Maranello. Alla fine, ''torna a casa'' all'alba. Nel mentre, possiamo apprezzare il sound del motore V8 e alcuni passaggi davvero molto suggestivi.

Una one-off davvero spettacolare

Per chi ancora non la conoscesse, la Ferrari HC25 è una one-off realizzata a partire dalla base della F8 Spider. Il design degli esterni e degli interni è però tutto nuovo. Si tratta di un progetto voluto da un facoltoso cliente che ha richiesto 2 anni di lavoro. L'idea alla base di questa supercar era quella di voler creare un ponte tra l'ultima Ferrari dotata di motore V8 centrale e modelli più recenti come la supercar F80 e la 12Cilindri.

Insomma, un modello su cui ha potuto lavorare liberamente il team di Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni. Il risultato è un vero e proprio gioiello, una supercar raffinata che solo il Cavallino Rampante è capace di realizzare. Il cliente che l'ha voluta potrà così avere la certezza di possedere una Ferrari davvero unica al mondo.

La meccanica, come detto è quella della Ferrari F8 Spider e questo significa che troviamo un motore V8 turbo da 3.902 cc, in grado di erogare 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima. Tale propulsore è abbinato al cambio a doppia frizione a sette rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 340 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Numeri da vera supercar. Non sappiamo il prezzo di questo nuovo gioiello di Maranello ma vista l'esclusività della vettura, sicuramente è alla portata di ben pochi collezionisti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026