Ferrari Luce convince i super ricchi cinesi: vendite già al completo

Tutti gli 88 esemplari disponibili sono stati prenotati, segnale che esclusività, prestigio e storia del Cavallino Rampante continuano a fare la differenza

Lo sappiamo molto bene, la Ferrari Luce, dal momento del suo debutto, è stata fonte di un dibattito probabilmente senza precedenti per la storia recente del Cavallino Rampante. Al centro delle polemiche, il design ideato da Jony Ive, il papà degli iPhone, che è stato criticato duramente da utenti, clienti, politici e addetti ai lavori. Eppure, il presidente Benedetto Vigna si è sempre detto fiducioso del fatto che nonostante le critiche, Luce avrebbe venduto. Pare che Vigna avesse ragione, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Come racconta CarNewsChina, Ferrari ha portato al debutto la sua prima auto elettriche in Cina, ottenendo un sold out. Infatti, stando a quanto raccontato, tutti gli 88 esemplari disponibili per questo mercato sono stati già venduti.

In Cina, Ferrari Luce parte da 3.988.000 yuan che al cambio sono circa 515.500 euro. Prezzo a cui vanno aggiunti i costi delle eventuali personalizzazioni richieste dai clienti. In Europa, ricordiamo, Luce parte da 550.000 euro.

Ferrari Luce, volante e strumentazione

Il ''peso'' di un marchio esclusivo

Non troppo tempo fa erano circolate voci che Ferrari avrebbe spinto sulle vendite della Luce utilizzandola come trampolino di lancio per poter consentire ai clienti di poter accedere i modelli più esclusivi del Cavallino Rampante, strategia che poi è stata categoricamente smentita dai vertici di Maranello.

Polemiche sul design a parte, Luce è pur sempre una Ferrari, un marchio simbolo di sportività ed esclusività, tutte cose che fanno presa su molti clienti, anche quelli cinesi. Il sold out in Cina dimostra l'esistenza di una nicchia di mercato per i super ricchi cinesi, che continuano a ricercare veicoli che incarnino ricchezza ed esclusività.

Le supercar cinesi di ultima generazione offrono specifiche potenzialmente anche migliori e a prezzi inferiori, caratteristiche che probabilmente passeranno inosservate a chi cerca coinvolgimento, esclusività e passione. Per quanto le case automobilistiche cinesi abbiano fatto passi da gigante, non possono ancora competere con il fascino della storia di un marchio come Ferrari.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026