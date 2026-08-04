Ferrari 12Cilindri Spider, Novitec ci mette le mani (e l'oro nello scarico)

Dopo aver già trasformato la versione coupé, Novitec porta la propria firma anche sulla Ferrari 12Cilindri Spider, la variante aperta della super GT di Maranello. Il preparatore tedesco, specializzato nelle sportive di Maranello, ha sviluppato un pacchetto dedicato alla spider V12 che combina componenti aerodinamici in carbonio, cerchi forgiati Vossen, assetto ribassato e un nuovo impianto di scarico con terminali persino rivestiti in oro puro.

Le novità di questo pacchetto

Ferrari 12Cilindri Spider, il pacchetto Novitec

Il kit estetico comprende uno splitter anteriore e nuove cornici per le prese d'aria laterali, che secondo Novitec migliorano anche la stabilità di guida alle alte velocità. Completano il frontale un pannello centrale e le due barre verticali rivestiti nello stesso materiale composito. Sul retro, un nuovo spoiler a tre elementi lavora in coppia con il diffusore per aumentare il carico aerodinamico ad alta velocità, mentre minigonne, cover per gli specchietti, sfoghi sul cofano e pannelli del vano motore completano la vestizione in carbonio lucido. Al centro del progetto ci sono i nuovi cerchi forgiati NF12, sviluppati insieme a Vossen: nella configurazione mostrata, misurano 21” all'anteriore (gomme 275/35) e 22” al posteriore (gomme 325/30), abbinati a molle sportive che abbassano l'assetto di 30 mm e ne migliorano l'agilità, oltre all'estetica.

Ferrari 12Cilindri Spider Novitec, il retro

Sotto il cofano resta il V12 aspirato da 6,5 litri della famiglia F140 (lo stesso che equipaggia anche la 812 Superfast e la Enzo) con potenza invariata a 830 CV (819 hp, 611 kW) e 678 Nm di coppia. Novitec concentra il lavoro sullo scarico, disponibile in acciaio o Inconel di grado F1 con valvole a farfalla attive, capaci di passare da un tono discreto a uno decisamente sportivo. Tramite il modulo Switchtronic, il conducente può gestire l'apertura delle valvole direttamente dal Manettino al volante. È prevista anche una versione «race» e, per chi vuole distinguersi ulteriormente, una placcatura in oro puro 999 sui terminali, pensata anche per una migliore dissipazione del calore.

Ferrari 12Cilindri Spider Novitec, il motore

Non manca la possibilità di rivestire l'abitacolo a due posti in pelle pregiata e Alcantara, secondo le preferenze del singolo cliente.

FONTE: Autoblog

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