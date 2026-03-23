1.048 schiaffi: Lambo Revuelto by Novitec, violenza gratuita

Se pensavi che Lamborghini Revuelto avesse già raggiunto il picco dell’aggressività con Mansory, preparati a ricrederti. Perché quando i ragazzi di Novitec decidono di ''rifinire'' un toro di Sant'Agata, non si limitano a un leggero trucco, ma mettono in scena un vero e proprio atto di forza.

Novitec Lamborghini Revuelto

L’impatto visivo è devastante. Revuelto si presenta in una livrea viola che tributa la leggendaria Diablo SE 30, ma sotto il colore pulsa un’orgia di fibra di carbonio a vista. Ogni centimetro quadrato del kit aerodinamico è stato scolpito in galleria del vento: dal nuovo splitter anteriore, che schiaccia l’avantreno a terra con la cattiveria di un’auto da corsa, alle minigonne che affilano la fiancata come un rasoio. Dietro, domina un'ala posteriore retrattile ancora più pronunciata, pronta a generare un carico aerodinamico che incolla i mastodontici pneumatici all'asfalto.

Il colore viola è un omaggio a Diablo

A proposito di ruote: il set-up è un capolavoro di proporzioni. In collaborazione con Vossen, Novitec ha calzato la Revuelto con cerchi forgiati da 21 pollici davanti e ben 22 dietro, enfatizzando quel profilo a cuneo che è il marchio di fabbrica Lamborghini. Un assetto ribassato di 25 millimetri grazie a nuove molle sportive chiude il cerchio, rendendo la postura della Revuelto semplicemente feroce.

Novitec Lamborghini Revuelto è ancora più bassa dell'originale

Ma il vero ''cuore di tenebra'' è il V12 da 6,5 litri. Novitec non ha toccato la parte elettrica (per fortuna, verrebbe da dire), ma ha scatenato il potenziale termico con un sistema di scarico in Inconel — materiale da Formula 1 — rivestito, volendo, in oro zecchino 999 per una dissipazione termica regale. Il risultato? Una colonna sonora brutale e un incremento di 33 CV che porta la potenza totale di sistema all'iperuranio: 1.048 CV.

Novitec Lamborghini Revuelto, gli interni

È la Revuelto definitiva? Probabilmente sì. È eccessiva? Decisamente. Ma in un mondo di silenzi elettrici, il ruggito di questo mostro firmato Novitec è la musica che vogliamo continuare a sentire.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2026