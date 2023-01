Novitec, il tuner delle Ferrari, si da alle Tesla. Guarda la sua Model Y

Novitec, specialista tedesco del tuning delle Ferrari (e non solo) propone un kit per personalizzare la Tesla Model Y

Dici Novitec e pensi ai kit per personalizzare le auto più prestigiose. Ci sono tutte: dalle Rolls Royce alle McLaren, dalle Lamborghini alle Maserati. E soprattutto ci sono le Ferrari: dalla Portofino M (qui la nostra prova) alla F8 Tributo, dalla 812 Superfast protagonista di un nostro mitico video alla 488 Spider. Sono tantissime le Rosse passate per la sua officina. Ma i tempi cambiano e da qualche tempo anche le Tesla sono oggetto delle cure dell'esperto tedesco di tuning. L'ultimo kit tecnico/estetico riguarda la Tesla Model Y, che segue quello per la Model 3 di qualche anno fa e quelli per Model S e Model X.

Tesla Model Y by Novitec su strada: 3/4 anteriore

Tante componenti in fibra di carbonio hanno lo scopo di dare all'auto elettrica di Elon Musk un look più aggressivo, migliorando nel contempo l'aerodinamica. Uno splitter frontale riduce il sollevamento dell'assale anteriore ad alta velocità: a tutto vantaggio della stabilità, dice Novitec. Di lato si notano sottili minigonne, mentre il posteriore guadagna un pronunciato spoiler e un diffusore. La finitura proposta in prima battuta è la fibra di carbonio lasciata a vista, coperta da trasparente lucido, ma Novitec è comunque in grado di offrire una finitura verniciata con colori a contrasto. Per gli interni, sono disponibili diverse soluzioni, che vanno dall'Alcantara alla vera pelle, in sostituzione della pelle vegana originale. Ampia la scelta per le tappezzerie, proposte con varie grafiche.

Tesla Model Y by Novitec, l'interno

Il tuner tedesco non si ferma al solo stile, ma interviene anche sulla ciclistica per fornire una maggiore maneggevolezza. Si parte con i cerchi in lega forgiati da 22 pollici, proposti in 72 varianti di colore. Sono marchiati Novitec NV2, ma sviluppati e prodotti dall'americana Vossen. L'andamento dei raggi di queste ruote è particolare e differente su ciascuna, così da ottimizzare i flussi d'aria e con essi il raffreddamento dei freni in base alla posizione di montaggio: davanti o dietro, a destra o a sinistra. Sono calzati da gomme dal profilo molto ribassato, nelle misure 255/30 ZR 22 per l'anteriore e 285/30 ZR 22 per il posteriore.

VEDI ANCHE

Tesla Model Y by Novitec, dettaglio del posteriore

Nelle Tesla Model Y AWD a trazione integrale è possibile installare anche il nuovo kit con ammortizzatori telescopici in alluminio regolabili, che permettono di abbassare il corpo vettura di 40 millimetri. Secondo il tuner, oltre a rendere l'auto più reattiva, questo abbassamento avrebbe anche benefici sul consumo e quindi sull'autonomia, perché ridurrebbe la resistenza aerodinamica, permettendo così di risparmiare fino al 7% nei viaggi più lunghi.

Tesla Model Y by Novitec, gli ammortizzatori regolabili

Novitec non propone alcun intervento su motore e batterie. Certo con le auto elettriche è più difficile modificare la componentistica come si farebbe con i tradizionali motori a pistoni, ma si potrebbe comunque far qualcosa a livello di software. Un aspetto molto delicato, che saggiamente il tuner tedesco ha preferito non affrontare, visto che comunque le prestazioni delle Tesla sono già di altissimo livello e sapientemente ottimizzate dalla fabbrica, con continui aggiornamenti trasmessi via radio alle vetture (in gergo, Over The Air, o OTA). I prezzi del kit nono sono stati ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/01/2023