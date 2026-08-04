Ferrari Purosangue, dieci esemplari esclusivi ispirati ai paesaggi americani

Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato per Ferrari e, nel corso dell'ultimo anno, hanno inciso per quasi il 25% delle vendite totali del marchio.

Il mercato americano al centro del progetto

Per celebrare questo risultato nasce la PurosangueAmerican Grand Tour Atelier Collection, una serie limitata destinata esclusivamente ai clienti statunitensi (guarda Ferrari Purosangue). La collezione si ispira a paesaggi specifici a particolari tipi di strade e prevede un solo esemplare per ogni modello, aumentando ulteriormente il livello di esclusività rispetto alla produzione ordinaria.

Collezione Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier: la versione Switchback

Cinque modelli dedicati ai paesaggi

La prima metà della collezione comprende cinque vetture ispirate agli scenari naturali americani. ''The Coast'' richiama l'incontro tra oceano e scogliere con carrozzeria Blu Cangiante e dettagli Ambra Scuro. ''The Mountains'' adotta una tinta Verde Menthe su base Beige Honolulu, mentre ''The Great Plains'' combina il Bronzo Montecarlo con interni in pelle Testa di Moro Java. ''The Forests'' punta su una livrea Verde Zeltweg e abitacolo Verde Venaria, mentre “The Sand” si distingue per la vernice Blu Genziana Storico e gli interni in pelle Sabbia.

Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier Collezione: interni versione ''The Sand''

Le Purosangue ispirano alle strade

La seconda parte della collezione prende il nome di ''The Roads'' e rende omaggio ai grandi itinerari americani. ''Switchback'' abbina il Blu America al Rosso Corsa con un abitacolo Bianco decorato con richiami alla bandiera statunitense. ''Overlook'' propone una carrozzeria Rosso California con dettagli Blu America, mentre ''Straight Away'' sfoggia il Bianco Mille Miglia con livrea NART blu. ''Byway'' combina il Blu NART con inserti Bianco King e interni Rosso Guidecca, mentre ''Mountain Pass'' chiude la serie con vernice Rosso Racing 2025 e abitacolo Blu Sterling.

Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier Collection: la versione ''The Great Plains''

Prezzo? Non comunicato, ma per pochi

La casa di Maranello (guarda la homepage di Ferrari) non ha comunicato il listino della serie speciale, ma ha confermato che ogni esemplare avrà un costo superiore rispetto alla Purosangue di serie. La produzione estremamente limitata e la personalizzazione dedicata al mercato americano rendono questa collezione una delle iniziative più esclusive realizzate dal marchio negli ultimi anni.

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