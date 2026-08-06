Ferrari Purosangue, prime foto spia del possibile restyling

Il primo avvistamento del facelift della Ferrari Purosangue, nome interno F175M, con paraurti rivisto e nuovi cerchi in lega.

Un muletto fortemente camuffato è stato sorpreso durante alcuni test su strada, e potrebbe trattarsi del primo avvistamento in assoluto del restyling della Ferrari Purosangue. Il primo SUV del Cavallino Rampante si appresta a ricevere il primo aggiornamento dopo il debutto del 2022 (e la recente introduzione del pacchetto Handling Speciale). Il progetto porta il nome interno di F175M, in continuità con la sigla F175 con cui Ferrari identifica internamente la Purosangue. Il nome in codice con la lettera “M” identifica gli aggiornamenti di metà carriera più sostanziosi do Ferrari.

Le possibili novità

L’immagine lasciano già intravedere alcune novità, a partire da un frontale ridisegnato con nuovi elementi aerodinamici e un radar integrato per i sistemi di assistenza alla guida, mentre il resto della carrozzeria sembra confermare l'impostazione del modello attuale.

Dalla foto spia emergono anche altri dettagli. I cerchi in lega adottano un disegno diverso rispetto a quelli del modello attualmente in commercio, mentre i gruppi ottici sembrano confermare l'impostazione già nota, senza escludere qualche piccola modifica prima della presentazione ufficiale. Il prototipo fotografato difficilmente sarà l'ultimo. È infatti verosimile aspettarsi nuovi avvistamenti nei prossimi mesi, man mano che lo sviluppo del facelift si avvicina al debutto.

Tra le curiosità più interessanti c'è la possibilità, ancora tutta da verificare, che il facelift della Purosangue possa recuperare qualche soluzione vista di recente sulla 12Cilindri Manuale, la variante con cambio manuale della coupé V12 di Maranello. Un'ipotesi suggestiva, ma che per ora resta priva di riscontri concreti.

La Ferrari Purosangue in vendita oggi monta un V12 aspirato da 6,5 litri, capace di 725 CV e di uno 0-100 km/h in 3,3 secondi, con una velocità massima superiore ai 310 km/h. Lo scorso aprile Maranello ha introdotto il pacchetto opzionale Handling Speciale, pensato per rendere ancora più sportivo il carattere dinamico del modello attraverso una nuova calibrazione delle sospensioni attive, senza intervenire sui dati di potenza.

FONTE: The Supercar Blog

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