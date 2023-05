Urus Essenza SCV12 Edition: dedicato a chi è pilota dentro

Con quale automobile raggiungere il circuito? Beh, se è un'auto della stessa marca della propria auto da corsa, è meglio. E se, della vettura da competizione, è anche una replica, o almeno ne richiama il codice genetico, è meglio ancora. Lamborghini Urus Performante ''Essenza SCV12 Edition'' è la serie speciale riservata esclusivamente ai clienti-piloti Essenza SCV12, l'hypercar solo-pista basata su Aventador e prodotta in sole 40 unità. Per Urus Essenza SCV12, dettagli racing ma soprattutto un design super personalizzato: la realizzazione di ciascun esemplare viene seguita passo passo dal dipartimento Lamborghini Ad Personam.

TUTA DA GARA Il carattere esclusivo della nuova special edition del super SUV del Toro è enfatizzato dall’ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista, con una finitura lucida o opaca che riprenda il trattamento della scocca scelta dal cliente: cofano motore e tetto, ma anche copribrancardi, specchietti e cornice in carbonio con logo Lamborghini tra i gruppi ottici posteriori. Ad opera dei designer del Centro Stile Lamborghini è poi la livrea Ad Personam dedicata, con abbinamenti cromatici su specifiche richieste del cliente. Tra i particolari in comune a tutti i membri della serie, il perimetro inferiore della vettura di colore nero e il numero di gara verniciato sulle portiere. Ogni esemplare è infine equipaggiato con cerchi da 23 pollici High Gloss Black e pinze nere: se non piacciono, si può sempre cambiare, ovvio.

INTERNI L’abitacolo è caratterizzato dall’esclusiva selleria in Alcantara Nero Cosmus con dettagli in pelle, decori in carbonio con trattamento lucido o opaco a scelta, elementi in alluminio rifiniti in nero anodizzato e Dark Package, ad eccezione delle maniglie porta rosse a contrasto. Tra i dettagli in fibra di carbonio spicca il decoro sul lato passeggero della plancia e i battitacco decorati con logo e silhouette “Essenza SCV12”. Per rendere ancora più unico l’allestimento, ecco infine due targhette celebrative: con logo Lamborghini 60° Anniversario col numero della vettura o, in alternativa, col nome stesso del cliente.

DIABOLICA Urus Performante è la declinazione più prestazionale del SUV Lamborghini. Grazie al motore V8 biturbo da 666 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, un eccellente rapporto peso-potenza e un’aerodinamica ottimizzata, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 306 km/h. Prestazioni che hanno consentito alla Urus Performante di aggiudicarsi il record nella categoria SUV di serie sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb, tagliando il traguardo - a 4.302 m di altitudine - in 10:32.064 e battendo il precedente record di oltre 17”. E lei sì, puoi comprarla. Se hai 263.000 euro sul conto, però.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/05/2023