Ferrari CZ26, l'esclusiva one-off da 1.000 CV che nasce dalla SF90 Stradale

Ferrari ha scelto il palcoscenico della Monterey Car Week per svelare il suo nuovo gioiello. Si tratta della nuova Ferrari CZ26, un'esclusiva one-off (esemplare unico), frutto del lavoro del reparto Progetti Speciali. Commissionata da un cliente americano, è stata disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni. La base è quella della SF90 Stradale che è stata reinterpretata.

Ferrari CZ26

Vuole essere subito riconoscibile

L'impostazione tecnica rimane quindi quella della Ferrari SF90 Stradale, L'aspetto, invece, è stato completamente rivisto con l'obiettivo di rendere la Ferrari CZ26 immediatamente riconoscibile. Il frontale, in particolare, è dominato da una maschera funzionale a tutta larghezza che integra gruppi ottici specifici, caratterizzati da moduli ultrasottili dall’effetto a scomparsa, prese aria per i freni, sensori ed elementi tecnici. La parte posteriore di questa esclusiva one-off, invece, è caratterizzata da una coda tronca e da fanali a sbalzo.

Ferrari CZ26

Il diffusore si sviluppa secondo una marcata impostazione orizzontale, che contribuisce ad ampliare visivamente la larghezza della vettura. L'aerodinamica è stata sviluppata con molta attenzione. Per esempio, il Cavallino Rampante racconta che nella parte anteriore sono stati riprogettati sistema di raffreddamento e gestione dei flussi, orientando diversamente le masse radianti centrali e introducendo specifici condotti di bypass che consentono di migliorare contemporaneamente raffreddamento e carico verticale generato sull'asse anteriore. Rispetto alla SF90 Stradale, il fondo vettura e il sistema di generatori di vortici sono stati completamente rivisti per ottimizzare il bilanciamento aerodinamico.

Ferrari CZ26

La parte laterale del paraurti anteriore integra un sistema di air curtain che gestisce la scia generata dalle ruote anteriori, contribuendo alla riduzione della resistenza aerodinamica. Il posteriore è stato completamente riprogettato dal team di Flavio Manzoni, introducendo uno spoiler superiore di grandi dimensioni e un diffusore dedicato.

La carrozzeria è realizzata nell'esclusiva tonalità Argento Veloce, mentre i cerchi in lega specifici per questo modello combinano una verniciatura in nero lucido e una lavorazione a pallinatura. L'esclusiva Ferrari CZ26 può contare anche su terminali di scarico in titanio grezzo.

Interni

Salendo a bordo, notiamo che il tema stilistico degli esterni è ripreso all'interno dell'abitacolo dove troviamo un tessuto tecnico nero, abbinato a inserti nei sedili realizzati mediante additive manufacturing e caratterizzati da un design sviluppato appositamente per la Ferrari CZ26. I dettagli in Rosso Lampante richiamano il tema cromatico degli esterni. Non mancano elementi in fibra di carbonio lucida con filamenti metallici nella trama.

Ferrari CZ26, interni

Motore V8

La meccanica non cambia e quindi troviamo il powertrain della Ferrari SF90 Stradale. Abbiamo un motore biturbo V8 di 4 litri da 797 CV abbinato a 3 motori elettrici da 220 CV. Velocità massima di 328 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Scheda tecnica

MOTORE ENDOTERMICO

Tipo V8 – 90° - turbo – carter secco

Cilindrata totale 3990 cm3

Alesaggio e corsa 88 mm x 82 mm

Potenza massima 797 cv @ 7900 giri/min.

Coppia massima 804 Nm @ 6250 giri/min.

Regime massimo 8000 giri/min

POWERTRAIN ELETTRICO

Potenza massima motori elettrici 162 kW

Capacità batteria 7,9 kWh

Autonomia massima in elettrico 25 km

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4762 mm

Larghezza 2005 mm

Altezza 1189 mm

Passo 2650 mm

Carreggiata anteriore 1683 mm

Carreggiata posteriore 1674 mm

Distribuzione dei pesi 45% ant. – 55% post.

Capacità serbatoio benzina 68 l

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 255/35 ZRF20

Posteriore 315/30 ZRF20

FRENI

Anteriore 398 x 223 x 38 mm

Posteriore 360 x 233 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

eSSC1.0, E4WD, SCM, FDE2.0, EPS, ABS Evo

PRESTAZIONI

Velocità massima 328 km/h

0-100 km/h 2.5 s

0-200 km/h 6.7 s

100-0 km/h <29.5 m

CONSUMI ED EMISSIONI

Emissioni 154 g/km

Consumi 6,1 l/100 km

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