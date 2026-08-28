Pillole di storia: Porsche e le cronoscalate in video

Dalle sfide negli anni Cinquanta e Sessanta alle leggendarie 718 RS e 909 Bergspyder: la storia delle auto da salita Porsche

Prima dei record sui tracciati veloci e dei trionfi nelle maratone d'endurance, per la casa di Zuffenhausen la montagna ha rappresentato il primo vero laboratorio di sviluppo. Nel video pubblicato sul canale ufficiale della Casa, Porsche ripercorre il legame profondo nato negli anni Cinquanta e Sessanta con il mondo delle gare in salita.

La filosofia delle corse contro il tempo

Nelle cronoscalate la dinamica di gara è spietata: niente strategie, nessuna sosta ai box e zero margini di errore. Tutto si decide in manciate di minuti su percorsi stretti, spesso privi di vie di fuga e tracciati su strade di montagna tra due ali di folla.

Per gli ingegneri tedeschi, il Campionato Europeo della Montagna si è rivelato il terreno perfetto per sviluppare la propria idea di auto da corsa: veicoli leggeri, agili e bilanciati dove la ricerca dell'efficienza dinamica e la riduzione del peso contavano più della sola potenza pura.

Nove titoli in undici anni e le leggende della montagna

La bontà del progetto è dimostrata dai numeri. Porsche è riuscita a conquistare ben nove titoli europei della montagna nell'arco di undici anni, affiancando ai successi del team ufficiale i costanti risultati dei piloti privati, che per quasi un quarto di secolo hanno scelto le auto di Zuffenhausen per gareggiare sui passi alpini e piemontesi.

Il video ricorda i modelli simbolo di quella stagione sportiva: la 718 RS, la 910 Bergspyder e l'esasperata 909 Bergspyder, quest'ultima un vero esercizio di minimalismo tecnico portato all'estremo pur di staccare il miglior tempo nel breve spazio di una salita.

Dalle brevi scalate alla 24 Ore di Le Mans

A partire dal 1968, l'impegno ufficiale della Casa si è spostato in modo prioritario verso il Mondiale Marche e le gare di durata come la 24 Ore di Le Mans. L'esperienza accumulata sui tornanti non è andata però perduta: le intuizioni sviluppate per risparmiare ogni singolo grammo e per affrontare al meglio ogni piega dell'asfalto hanno gettato le basi per la leggendaria affidabilità delle Porsche che avrebbero poi dominato le piste di tutto il mondo.

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