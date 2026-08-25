Cavallo meccanico o moto senza ruote? La DaxAI Qiji X1 in video

Se pensavi che per muoverti fuori dall'asfalto le uniche alternative fossero una buona enduro o un quad, la startup cinese DaxAI ha deciso di complicarti le idee, con un veicolo quadrupede con sella e manubrio a metà strada tra una moto e un cavallo meccanico.

Alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai è infatti stato svelato Qiji X1, che sembra ispirato alla Kawasaki Corleo, ma che pare destinato a battere sul tempo la rivale giapponese e di molte lunghezze, visto che arriverà sul mercato già quest'anno.

DaxAI Qiji X1

Sella, manubrio e quattro zampe: com'è fatta

Guardandola da vicino, la Qiji X1 ha la stazza di una vera e propria infiltrata nel mondo dell'off-road. Parliamo di un mezzo con un peso a vuoto di circa 300 kg, costruito intorno a un telaio portante sormontato da una sella tradizionale.

Il manubrio controlla la direzione della camminata: in un modo tutto da capire, visto che Qiji X1 può anche muoversi lateralmente; la stabilità e la gestione del passo sono affidati al sistema di intelligenza artificiale DaxBrain-WM. Questo algoritmo analizza il terreno in tempo reale e regola la posizione degli arti per mantenere l'equilibrio anche su fango, roccia, scalinate e pendenze accentuate.

La struttura è imponente anche per quanto riguarda la capacità di carico: la Qiji X1 è stata progettata per supportare un carico utile fino a 300 kg, quanto basta per trasportare fino a due adulti oppure una quantità considerevole di materiale e bagagli.

Velocità, autonomia e la versione con le ruote

Le strade impervie, dove le ruote non possono arrivare, sono il vero terreno di caccia della moto quadrupede, che invece rimane... zoppa quando deve affrontare le strade preparate.

Muovendosi su quattro zampe articolate, infatti, le prestazioni pure sono lontane da quelle di un veicolo tradizionale. La velocità massima della Qiji X1 oscilla infatti tra i 7 e i 10 km/h, con un passo cadenzato pensato per superare gli ostacoli più ostici dove qualsiasi ruota rischierebbe di slittare o impantanarsi. L'autonomia dichiarata con una ricarica completa della batteria è di circa 40 km.

Se però l'idea di muoverti a passo d'uomo ti sembra limitante, DaxAI ha mostrato anche la variante Qiji XS, che integra quattro ruote alle estremità delle zampe: come avesse i pattini a rotelle. Grazie a questa soluzione, sui tratti pianeggianti il robot può abbassarsi e scorre come un veicolo gommato raggiungendo i 40 km/h, per poi rialzarsi e tornare alla modalità deambulazione quando il fondo torna a farsi sconnesso.

DaxAI Qiji X1

A chi serve e quanto costa

Se la Kawasaki Corleo, appare ancora lontana, con un arrivo previsto nel 2030, con la Qiji X1 siamo davanti a un progetto commerciale già definito. In Cina sono stati aperti i preordini su piattaforme come JD.com, con un prezzo di partenza fissato a 289.000 yuan (poco meno di 37.000 euro), mentre la variante XS sale a 359.000 yuan (circa 46.000 euro). Le prime consegne sul mercato locale sono in programma per la fine del 2026.

Tra le applicazioni ipotizzate dal costruttore ci sono il turismo e il tempo libero di alto livello all'interno di resort o ampie tenute private, la logistica in zone montane inaccessibili ai veicoli tradizionali e il supporto alle squadre di soccorso in scenari di calamità naturali. Se davvero vedremo mai questi cavalli cibernetici nei nostri rifugi di montagna è ancora presto per dirlo, ma la frontiera dell'esplorazione fuori dall'asfalto ha appena preso una direzione decisamente singolare.

Immagini ricampionate con A.I.

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