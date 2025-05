Rieju Xplora 707 2025: quanto costa la nuova crossover?

Rieju ha presentato Xplora 707 2025 – prima di lei la sorellina Xplora 557 – nuova crossover tuttofare con cerchi a raggi da 19'' e 17''. Non ci sono ancora una data di arrivo e un prezzo ufficiali per l'Italia, ma in Spagna è realta: scopriamo allora quanto costa là per capire quale potrebbe essere il listino nella nostra Penisola.

Rieju Xplora 707 2025: data di arrivo e prezzo

Rieju Xplora 707 2025 in offroad

La Xplora 707 2025 è proposta al prezzo di 7.749 euro in Spagna, con una promo che prevede anche, contestualmente all'acquisto della moto, il tris di valigie Shad con 699 euro in più invece di 1.500 euro. Come per altre moto del Marchio – abbiamo fatto un ipotesi prezzo proprio per la Xplora 557 – dobbiamo tenere di conto che i prezzi nella Penisola Iberica sono più bassi rispetto a quelli praticati nel nostro Paese: se l'equazione fosse mantenuta, il prezzo della Xplora 707 in Italia potrebbe andare intorno a quota 7.990 euro, un po' più caro rispetto a quello di alcune competitor, ma comunque abbordabile. E voi, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

