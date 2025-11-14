Rieju Aventura Rally 307 e 307R: ecco le nuove enduro stradali

Rieju Aventura Rally 307 e Rally 307R sono le nuove enduro stradali per patente A2: motore più potente della categoria e autonomia da maxi

Rieju Aventura Rally 307 e Aventura Rally 307R sono le nuove proposte dell'Azienda spagnola per i giovani che sono alla ricerca di una enduro stradale capace di affrontare tutti i terreni e con un'autonomia da vera globetrotter. Andiamo a scoprirle insieme tra caratteristiche e prezzi.

Rieju Aventura Rally 307 e Rally 307R 2026: caratteristiche e prezzi

Per Aventura Rally 307 e Rally 307R look da dakariane, silhouette snella, da specialistica, con il piccolo plexi che si sviluppa quasi verticalmente per proteggere la strumentazione con display TFT da 7'' dotato di tecnologia Mirrorlink. Il telaio in acciaio ad alta resistenza racchiude al suo interno un monocilindrico 4T raffreddato a liquido da 293 cc, capace di 33,5 CV – è il più potente della categoria – e 27 Nm, con cambio a 6 marce e frizione antisaltellamento. Quasi scontata la misura dei cerchi, da 21'' e 18'', così come la presenza di sospensioni a lunga escursione: si tratta di una forcella da 43 mm e di un mono progressivo completamente regolabile, entrambi con 235 mm di escursione. Ad arrestare le piccole Rieju 307 ci pensano una coppia di dischi, da 300 e 240 mm, con ABS a 2 canali escludibile. Completano il quadro da globetrotter il serbatoio da 21 litri – stimati oltre 500 km di autonomia – che porta il peso in ordine di marcia col pieno tra i 152 kg e i 153 kg (rispettivamente per Rally e Rally R).

Rieju Aventura Rally 307R

La versione Rally 307R della Aventura si distingue per la livrea rossa ma anche per una dotazione più avventurosa: ci sono pneumatici Michelin Tracker e paracoppa in alluminio by ACD. I prezzi delle nuove Aventura Rally 307 e 307R non sono ancora stati annunciati per l'Italia, ma in Spagna sono in vendita rispettivamente a 4.499 e 4.899 euro. Cifre che, alla luce di quelle delle altre moto in gamma già commercializzate anche da noi, potrebbe livellarsi verso l'alto di circa 500 euro, rimanendo comunque molto interessante. Vi terremo aggiornati.

