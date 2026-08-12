Hero MotoCorp, nel 2027 la prima moto elettrica su una piattaforma dedicata

Hero MotoCorp prepara il debutto nel mondo delle moto elettriche con un progetto completamente nuovo, distinto dalla tecnologia utilizzata per gli scooter Vida. La casa indiana ha confermato che i primi modelli arriveranno dal 2027 e saranno sviluppati su piattaforme specifiche per le motociclette, già anticipate dai concept presentati a EICMA 2025. Tra questi ci sono la naked Project Ubex e la VxZ sviluppata insieme a Zero Motorcycles. Durante la call con gli investitori del 7 agosto, la Chief Business Officer della divisione Emerging Mobility, Kausalya Nandakumar, ha confermato che i prodotti non arriveranno quest'anno, ma «a partire dal prossimo». Un chiarimento atteso da tempo, che mette ordine tra le voci circolate negli ultimi mesi.

Due piattaforme, non uno scooter più grande

La parte più interessante riguarda l'architettura tecnica. Nandakumar ha specificato che le nuove moto nasceranno su piattaforme dedicate. Piattaforme quindi distinte da quelle degli scooter elettrici Vida che oggi rappresentano la parte più rilevante del business EV di Hero. «Prendiamo molto in prestito dalla nostra piattaforma per scooter, ma la piattaforma per moto ora risponde alle esigenze di chi guida una motocicletta, quindi si tratta di piattaforme nuove», ha dichiarato la manager.

I due progetti erano già stati mostrati in forma di concept a EICMA 2025, la fiera milanese della moto. Il primo, nome in codice Project Ubex, è una naked pensata per la mobilità urbana, con l'obiettivo dichiarato di offrire il brivido dell'accelerazione elettrica restando pratica in città. Il secondo, VxZ, nasce dalla collaborazione con l'americana Zero Motorcycles e punta a una moto elettrica ad alte prestazioni, orientata a un pubblico da adventure.

La partnership con Zero non è una novità. Hero aveva approvato un investimento fino a 60 milioni di dollari nella casa californiana già nel settembre 2022. Poco dopo sono stati sottoscritti accordi di collaborazione. Zero contribuirà con l'ingegneria dei propulsori elettrici. Hero con la scala produttiva e la rete di fornitura.

L'annuncio si inserisce nella strategia di elettrificazione che il gruppo indiano porta avanti su più fronti contemporaneamente. Oltre a Zero Motorcycles, Hero ha partecipazioni in Ather Energy e Euler Motors, e ha già introdotto sistemi di guida assistita (ARAS) sviluppati con Valeo pensati anche per la gamma elettrica. Per ora, in Italia ed Europa, il marchio è arrivato con modelli tradizionali come la naked Hunk 440. Per la prima moto a batteria vera e propria bisognerà aspettare almeno il 2027, e i dettagli su un eventuale arrivo sul mercato europeo restano tutti da definire.

FONTE: Autocar Professional

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