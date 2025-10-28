Hero Vida, il concept Ubex verrà svelato a EICMA 2025

Hero Vida Ubex - Vida, azienda di veicoli elettrici controllata da Hero, sarà presente a EICMA 2025. In un post su Instagram ora cancellato ha rivelato che, oltre alla sua gamma di prodotti e prototipi già noti, presenterà un nuovo concept di moto elettrica chiamato Ubex.

Hero Vida Ubex Concept: cosa aspettarsi

L’immagine condivisa sul social mostra solo la sagoma della moto, fornendo informazioni limitate. Si può stabilire che Ubex è il concept di una naked di aspetto grintoso con forcella ''rovesciata'', monoammortizzatore, freni a disco e cerchi in alluminio. È possibile stabilire che la moto avrà motore centrale e batteria alloggiata nella zona occupata normalmente dal motore a combustione interna.

Le specifiche di prestazioni e dettagli del motore non sono noti. Tuttavia, è risaputo che Vida sta collaborando con Zero Motorcycles su diversi prodotti nei segmenti equivalenti a 350 cc e superiori, con introuzione sul mercato prevista per il biennio 2026-27. Non sappiamo se questo concept faccia parte di quei modelli.

Il nome Ubex potrebbe derivare da “Urbex”, abbreviazione di urban exploration, suggerendo un uso urbano della moto.

Attualmente, diversi produttori stanno lavorando all’introduzione di moto elettriche nelle proprie gamme. La Royal Enfield Flying Flea C6 sembra essere nelle fasi finali di sviluppo, con lancio previsto per inizio 2026, mentre Ather Energy, della quale Hero MotoCorp detiene una quota significativa, sta sviluppando una piattaforma chiamata Zenith per veicoli elettrici a due ruote nei segmenti equivalenti a 125-300 cc.

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/10/2025