Hero prepara la nuova Xpulse 421: la moto adventure si mostra in foto spia

La nuova Hero Xpulse 421 promette dotazioni da vera adventure e una potenza stimata tra 40 e 45 CV

Hero MotoCorp sta lavorando su di nuova piattaforma che sarà alla base di diverse tipologie di moto. Pare che il cuore pulsante sia un motore monocilindrico di 421 cc raffreddato a liqudo e che il primo modello che lo monterà sarà la nuova Xpulse 421 (nome provvisorio) che è stata protagonista di una serie di foto spia scattate in India che mostrano che la moto potrebbe essere quasi pronta alla produzione. Modello che per quanto sappiamo oggi potrebbe permettere al marchio indiano di poter fare un importante salto di qualità sul mercato europeo.

Una nuova moto adventure in arrivo

Le moto adventure sono di gran moda in questo momento e sempre più produttori stanno investendo in questa direzione. Le foto spia mostrano la moto ancora camuffata con pellicole a coprire la carena ma si notano comunque diversi particolari a partire dal gruppo ottico a LED che presenta la firma luminosa che sembra richiamare quella degli altri modelli dell'azienda. Il prototipo visto su strada presenta anche un parabrezza anteriore alto e fumé.

La carenatura si estende fino al motore, offrendo una buona protezione dal vento per i viaggi in autostrada. Si vedono poi paramani, una piastra paramotore e una copriforcella anteriore. La forcella anteriore potrebbe essere a steli rovesciati e pare che potrebbe essere completamente regolabile, mentre la sospensione posteriore è affidata a un monoammortizzatore.

Xpulse 421

Tra gli altri elementi degni di nota, spiccano i cerchi a raggi, un portapacchi posteriore con attacchi per borse laterali, uno scarico rialzato che facilita i passaggi nei guadi e la sella monopezzo con una sezione sagomata per il pilota.

È stato interessante notare che i prototipi della nuova Hero Xpulse 421 venivano testati dal team Hero MotoCorp per il Rally Dakar, con i piloti di punta come Ross Branch e Nacho Cornejo. Sul nuovo motore non ci sono particolari informazioni ma si può pensare che alla fine possa erogare una potenza compresa tra i 40 e i 45 CV.

Al momento del lancio, Hero Xpulse 421 si confronterà con moto come la KTM 390 Adventure e la TVS Apache RTX 300, oltre che con moto come la Royal Enfield Himalayan, la Yezdi Adventure e simili.

Fonte: Rush Lane

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