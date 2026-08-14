Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, l'edizione speciale per il centenario dello storico circuito

Gli anniversari vanno festeggiati. Soprattutto quando sono prestigiosi. Nel 2027 il Nürburgring compirà cent'anni. Per l’occasione Porsche, che con quel circuito ha un legame profondo quanto la propria storia sportiva, anticipa i festeggiamenti con una serie speciale. Si tratta della 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, edizione limitata a 100 esemplari riservata al solo mercato tedesco. Il debutto pubblico è fissato per il 15-16 agosto alla Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, proprio al Nürburgring. Gli ordini apriranno a settembre 2026, con consegne nel corso del 2027, anno del centenario.

Verde Inferno, dentro e fuori

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, la livrea celebrativa

Il richiamo al soprannome del Nordschleife (l’”Inferno Verde” coniato da Sir Jackie Stewart) attraversa tutta la vettura. La carrozzeria è disponibile in due colorazioni, bianco o GT Silver Metallic, entrambe abbinate a un wrap verde su frontale e coda, che riprende la pratica storica dei team ufficiali di marcare le proprie vetture per riconoscersi più facilmente in pista.

Altri dettagli richiamano il mondo delle corse. Da i golfari di traino verniciati di verde, le frecce bianche che ne segnalano la posizione come da regolamento in pista, e un numero di gara personalizzabile da 0 a 999. I cerchi forgiati da 20” e 21” sono verniciati in California Gold, colore ripreso anche dai loghi storici del Nürburgring sui parafanghi e dal badge sui montanti B.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, i cerchi in California Gold

Il numero di gara, come gli altri elementi grafici, non usa un carattere standard. Style Porsche ed Exclusive Manufaktur hanno disegnato un font che imita la scrittura a mano, ispirato ai graffiti che i tifosi tracciano da sempre sull'asfalto del Nordschleife. Anche il parabrezza fa la sua parte, con una striscia parasole che riduce l'abbagliamento al guidatore e porta la scritta Porsche in oro, mentre le calotte degli specchietti si dividono in due: body-color nella parte inferiore, verdi in quella superiore. Stesso trattamento bicolore per i cerchi, con il mozzo centrale in nero satinato e il logo GT3 a completare il disegno, e per il badge sui montanti B, che oltre alla scritta riporta anche il tracciato del Nürburgring in California Gold. A dominare la vista posteriore è il grande alettone, con la scritta Porsche dorata sul lato inferiore del piano alare e gli endplate verdi impreziositi dall'emblema del Nürburgring, sempre in oro.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, l'abitacolo

All'interno, il roll bar posteriore è verniciato di verde, così come il pannello della plancia, dove un motivo a incrocio con impunture a contrasto (tre linee nere e una in GT Silver) richiama i cordoli del Nürburgring, ripreso anche sui pannelli porta. I sedili sportivi mostrano una foratura graduata con retroilluminazione verde sul lato guida, mentre i poggiatesta si distinguono con un ricamo dedicato: il logo del Nürburgring lato guida, la scritta “GT3” lato passeggero, entrambi removibili per lasciare spazio al casco in pista. I battitacco recitano la scritta “Welcome to the Green Hell”.

Proiettori LED nelle portiere disegnano a terra il tracciato del circuito, mentre sul volante GT il pulsante di selezione della modalità di guida riporta la scritta “Grüne Hölle” e il tasto push-to-pass è anch'esso verde, così come le indicazioni delle marce sul cambio. Il cambio è disponibile, a scelta, tra PDK a sette rapporti e manuale a sei marce, con pomello in noce come sulla 911 Carrera T.

Il kit Manthey, tra estetica e prestazioni

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, il dettaglio posteriore

Su richiesta, e con verniciatura coordinata al resto della vettura, è disponibile il kit Manthey, che porta la deportanza fino a 540 kg a 285 km/h grazie a un pacchetto aerodinamico completo, oltre a sospensioni modificate e freni ottimizzati. Le sue potenzialità sono state dimostrate dal campione DTM in carica Ayhancan Güven, che ha fermato il cronometro sul Nürburgring Nordschleife in 6:50.853. Un tempo che, va detto, resta comunque distante dai record che lo stesso kit Manthey ha permesso di ottenere su altre Porsche più performanti, come la 911 GT3 RS, capace di scendere fino a 6:45.389 con lo stesso pacchetto.

Ai clienti della serie speciale, Porsche riserva anche una “Sonderwunsch Manthey Experienc”, ovvero una giornata organizzata insieme al team Manthey, partner storico di Zuffenhausen dal 2013 e realtà di riferimento per la preparazione delle GT Porsche, per conoscere da vicino il funzionamento del kit e vivere un'esperienza in pista.

L’orologio abbinato

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, l'orologio dedicato

Agli stessi clienti, Porsche Design propone un cronografo dedicato con cassa in titanio con rivestimento nero, calibro certificato COSC WERK 01.140, rotore che riprende colore e disegno dei cerchi della vettura, cinturino in pelle originale degli interni Porsche, con la stessa retroilluminazione verde dei sedili.

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