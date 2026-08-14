La Porsche 911 Carrera S con cambio manuale torna in Nord America

Porsche ha deciso di ascoltare le richieste dei suoi clienti, reintroducendo il cambio manuale a sei marce sulla 911 Carrera S in Nord America. Il nuovo pacchetto MT (MT Package) è stato presentato in anteprima in occasione della Monterey Car Week. Per il momento, la nuova 911 Carrera S con pacchetto MT è un'esclusiva per il Nord America. Non sappiamo se successivamente la casa automobilistica renderà disponibile questa novità anche in altri mercati. Si tratta di una scelta che va controcorrente visto che la maggior parte dei marchi sta andando a eliminare le trasmissione manuali anche dai modelli più sportivi.

Da appassionato di guida da sempre, sono personalmente entusiasta di annunciare il ritorno del cambio manuale sulla Carrera S. Mentre alcuni marchi stanno abbandonando il cambio manuale, siamo orgogliosi di continuare a offrire tre pedali in una gamma di prodotti che risponde a diverse esigenze. Gestire frizione e cambio non è per tutti, ma per i guidatori che lo desiderano non c'è davvero alternativa.

Così si è espresso Timo Resch, CEO di Porsche America parlando dell'introduzione di questa novità.

Porsche 911 Carrera S

Non solo cambio manuale, cresce la dotazione

Il pacchetto include una dotazione di serie più ricca rispetto alla 911 Carrera S con cambio automatico PDK, privilegiando sempre la guida analogica e riducendo al minimo il peso aggiuntivo. Sia coupé e sia cabrio, la 911 Carrera S con cambio manuale è offerta esclusivamente con trazione posteriore, ed è dotata di serie di asse posteriore sterzante, sospensioni sportive PASM che abbassano l'altezza da terra di 10 mm, pomello del cambio in noce, pacchetto Sport Chrono e impianto di scarico dedicato.

I cerchi con fissaggio centrale, offerti per la prima volta su un modello 911 Carrera S, sono di serie e consentono un risparmio di peso di oltre 7,7 kg rispetto ai cerchi standard della 911 Carrera S. Completano il pacchetto i sedili sportivi Plus a quattro regolazioni e i terminali di scarico in titanio con finiture nere, insieme al frontale SportDesign di serie.

Porsche 911 Carrera S

Motore boxer

Nessuna particolare novità, invece, per quanto riguarda il motore. La sportiva Porsche adotta sempre il 6 cilindri boxer da 3 litri di cilindrata in grado di erogare 480 CV. Il peso a vuoto della 911 Carrera S coupé con pacchetto MT è di 1.500 kg, appena 5 kg in più rispetto alla 911 Carrera T. Come per le altre varianti della Carrera S, l'impianto frenante utilizza dischi da 408 mm (anteriori) e 380 mm (posteriori) con pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore e a quattro pistoncini al posteriore. L'impianto carboceramico è offerto tra gli optional, così come i sedili a guscio in fibra di carbonio.

La 911 Carrera S con pacchetto MT può essere configurata con una gamma completa di opzioni di personalizzazione per interni ed esterni, disponibili per l'intera gamma 911.

Prezzo

Il prezzo è di 167.100 dollari (144.600 euro) per la coupé e 181.000 dollari (156.600 euro) per la cabrio. Prime consegne entro fine 2026.

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