Porsche Taycan verso l'addio, stop alla produzione entro il 2030: cosa sappiamo

Taycan è stata la prima auto elettrica di Porsche ma non ha raggiunto quel successo che i vertici della casa automobilistica si attendevano. All'inizio le vendite erano state importanti ma superata la fase iniziale hanno iniziato a calare. Dalle quasi 41.000 unità vendute nel 2023, le vendite sono crollate a circa 16.000 lo scorso anno. Nella prima metà del 2026, sono state vendute poco più di 6.000 Porsche Taycan.

A distanza di alcuni anni dal debutto e dopo una serie di aggiornamenti che ne hanno migliorato autonomia, prestazioni e tecnologia, si torna a parlare del futuro di questo modello. In una recente intervista, il CEO Michael Leiters aveva raccontato che non c'erano piani di interrompere a breve la produzione della Taycan.

Ma ci sarà un'erede? Pare di no, perché un rapporto circolato nelle ultime ore afferma che la casa automobilistica tedesca intenda interrompere gradualmente la produzione della Taycan entro il 2030.

Addio alla Taycan

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco WirtschaftsWoche, il consiglio di fabbrica della Porsche avrebbe raggiunto un accordo con la dirigenza per interrompere gradualmente la produzione del modello entro il 2030. L'accordo, tuttavia, non è ancora stato formalizzato. WirtschaftsWoche ha affermato che erano state prese in considerazione altre opzioni, tra cui il trasferimento della produzione della Taycan in un altro stabilimento. Ma la decisione finale è stata quella di cancellare definitivamente il modello.

Porsche Taycan

Porsche non ha voluto commentare la notizia di questo rapporto e si è limitata ribadire che non ci sono piani di fermare la produzione della Taycan nel breve termine. Sappiamo comunque che la casa automobilistica ha già cambiato idea in passato più volte e quindi quanto raccontato dalla testata tedesca va preso con le dovute cautele.

In ogni caso, il piano di mandare in pensione la Taycan entro il 2030 rientrerebbe nel nuovo piano della casa automobilistica che ha rivisto la sua strategia di elettrificazione, tornando a puntare di più su modelli endotermici e ibridi. Cosa succederà dopo il 2030 non è comunque noto. Non ci sarà un'erede diretta della Taycan come sembra, oppure arriverà qualcosa di diverso visto che il mercato chiede genericamente sempre più modelli SUV? Non rimane che attendere novità che facciano maggiore chiarezza sulla strategia della casa automobilistica tedesca.

Fonte: WirtschaftsWoche

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