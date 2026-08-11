Marsien GT, la supercar da 830 CV ispirata alla Porsche 959

Al momento Porsche non sta costruendo una vera supercar. Oggi c'è un vuoto dove dovrebbe esserci l'erede della 918 Spyder. In questo vuoto, le aziende vicine a Porsche sono ben felici di proporre le loro idee. Ecco quindi arrivare una nuova supercar su base Porsche davvero interessante. Marc Philipp Gemballa, figlio della leggenda del tuning degli anni '80 Uwe Gemballa, ha presentato una nuova supercar stradale ispirata alla Porsche 959, chiamata Marsien GT.

Marsien GT

Una supercar davvero molto speciale

Questa nuova vettura si basa sulla Marsien, una supercar particolare e realizzata per poter affrontare anche le dune del deserto. Di fatto, la nuova Marsien GT è la versione stradale della Marsien. Basata sulla Porsche 911 Turbo S, è pensata per coniugare prestazioni elevate con la ''praticità quotidiana''.

Marsien GT

Le principali modifiche rispetto alla 911 da cui deriva includono una nuova carrozzeria in fibra di carbonio e un motore sei cilindri boxer biturbo rivisto che eroga 830 CV e 950 Nm di coppia. Agli acquirenti verrà comunque offerto un kit dedicato al motore che porterà la potenza oltre i 900 CV. La trasmissione è affidata al solito PDK a 8 rapporti di Porsche. In termini di prestazioni, l'azienda dichiara una velocità massima di 330 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. La Marsien GT è dotata anche di nuove sospensioni a doppio braccio oscillante con ammortizzatori KW che reagiscono attivamente alle variazioni del manto stradale.

Marsien GT

All'interno, la nuova Marsien GT propone un ambiente raffinato con rivestimenti in pelle, Alcantara o fibra di carbonio. In ogni caso, il cliente potrà personalizzare l'auto come meglio crede.

Marsien GT

Produzione limitata

La Marcien GT farà il suo debutto alla fine di questa settimana al Pebble Beach Concours d'Elegance, evento che fa parte della Monterey Car Week. Di questa speciale supercar ne saranno realizzati 30 esemplari con prezzi a partire da 770.000 euro, più tasse, escluso il costo della Porsche 911 di partenza.

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