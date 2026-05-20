La Porsche Cayenne Electric arriva su Fortnite: ecco come averla

Per chi si diverte a giocare al celebre videogioco online multiplayer Fortnite, c'è una novità targata Porsche. Infatti, la casa automobilistica tedesca ed Epic Games hanno annunciato che la nuova Cayenne Turbo Electric (qui la nostra prova) entra a far parte del gioco. Infatti, è stato condiviso anche un trailer congiunto che mostra in azione il nuovo SUV elettrico all'interno di Fortnite.

Come si accede alla Cayenne Turbo Electric in Fortnite?

Bisognerà essere veloci se si vuole utilizzare il SUV elettrico all'interno del gioco. Infatti, sarà disponibile fino al 23 maggio nel negozio di oggetti di Fortnite. Basterà accedere al negozio con il proprio account per ''acquistarlo'' prima che venga ritirata. Una volta acquistato rimarrà sempre a disposizione. Non è comunque la prima volta che Porsche ed Epic Games collaborano. La casa automobilistica ha lanciato una 911 GT3 RS personalizzabile nel 2024 e una 918 Spyder lo scorso anno in Fortnite e Rocket League.

Configuratore Porsche a tema Fortnite

C'è poi un'ulteriore novità frutto della collaborazione tra le due aziende. Infatti, per la prima volta in assoluto, una casa automobilistica e un'azienda di videogiochi hanno collaborato per creare un configuratore di auto. Basato sullo stesso software Unreal Engine 3D che alimenta il gioco, il configuratore di auto Porsche presenta un ambiente Fortnite. Per i più curiosi, la funzionalità è disponibile per chiunque segua questo specifico link al configuratore. Una volta attivata, la modalità Fortnite può essere applicata anche a tutte le altre varianti della gamma Cayenne Electric per offrire un'esperienza di configurazione online un po' diversa dal solito e in linea con il mondo di Fortnite.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026