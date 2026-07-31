Se la rarità fa il prezzo: Porsche 911 GT2 RS, record per un esemplare unico all’asta

Negli USA un'esclusiva versione della sportiva di Zuffenhausen con livrea su campione è stata battuta per una cifra a sei zeri

Una Porsche 911 GT2 RS di generazione 991 ha stabilito un nuovo riferimento nel mercato dei collezionisti.

Quotazione record negli Stati Uniti

L'esemplare è stato venduto su Bring a Trailer (guarda la homepage di Bring a Trailer) durante un'asta negli Stati Uniti, toccando la cifra di un milione di dollari. Secondo quanto emerso, si tratterebbe del primo modello di questo tipo a raggiungere un tale prezzo. A incidere sul valore finale hanno contribuito sia le perfette condizioni di conservazione sia la rarità della configurazione scelta.

Porsche 911 GT2 RS: aggiudicata all'asta di Bring a Trailer per un milione di dollari

Pochi chilometri e configurazione esclusiva

L'auto aveva percorso soltanto 954 km dalla consegna ed era equipaggiata con il pacchetto Weissach da 18.000 dollari, uno degli optional più ricercati dagli appassionati. A rendere ancora più particolare l'esemplare è la verniciatura personalizzata nella tonalità Paint to Sample Purple Metallic, una finitura fuori catalogo che ne aumenta l'unicità sul mercato dell'usato. La vettura è stata inoltre consegnata con il manuale del proprietario, il telo copriauto, la documentazione Carfax immacolata e il titolo di proprietà.

Porsche 911 GT2 RS: l'abitacolo personalizzato della supercar tedesca

Abitacolo e dettagli

Anche l'abitacolo si presenta in condizioni praticamente pari al nuovo. Tra gli elementi distintivi figurano i sedili a guscio in fibra di carbonio, caratterizzati da inserti viola e bianchi, una combinazione che richiama la carrozzeria pur utilizzando una tonalità differente. Il bassissimo chilometraggio ha contribuito a preservare l'aspetto dell'abitacolo.

Porsche 911 GT2 RS: motore 6 cilindri boxer, 3,8 litri, biturbo con 700 CV

Prestazioni ancora di riferimento

Sotto il cofano trova posto il boxer biturbo da 3,8 litri accreditato di 700 CV e 750 Nm. Prima dell'arrivo della più recente 911 Turbo S ibrida, la GT2 RS è rimasta per anni la Porsche più potente sul mercato, distinguendosi anche come una delle sportive più veloci della Casa tedesca in pista.

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