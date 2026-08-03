Porsche Cayenne Turbo Electric, l'accelerazione è da record, ma a sorprendere è la frenata

Nei test cronometrati di Car and Driver la Cayenne Turbo Electric batte Urus Performante e Corvette ZR1 in frenata e tenuta.

Una Porsche Cayenne da quasi 2,7 tonnellate che accelera più rapidamente di una Lamborghini Urus Performante e frena come una Chevrolet Corvette ZR1. È il risultato dei test strumentali condotti da Car and Driver, che hanno incoronato la nuova Cayenne Turbo Electric come uno dei SUV più performanti di sempre. Con il pacchetto Launch Control attivo, i due motori elettrici della Cayenne Turbo Electric erogano fino a 1.156 CV (850 kW), agendo su una coppia massima di 1.500 Nm. Nella guida normale la potenza scende a 857 CV, ma è la cifra di picco a fare da riferimento per le prestazioni misurate in pista. Se già questi dati sorprendono, è la capacità di frenata la vera notizia dei risultati dei test sulla nuova Cayenne Turbo Electric.

La capacità frenante

Con il pacchetto opzionale di freni carbo-ceramici, la Cayenne Turbo Electric si è fermata lanciata a una velocità di 113 km/h in appena 42,7 metri, esattamente come la Chevrolet Corvette ZR1. Perché il confronto? Perché la Corvette ZR1 è un'auto più leggera di circa 950 kg rispetto alla Cayenne. La prova dello skidpad (la pista circolare usata per misurare l'aderenza laterale massima di un'auto), il SUV Porsche ha registrato 1,05 g di aderenza laterale, un record assoluto per la categoria testata da Car and Driver, davanti proprio alla Urus Performante, fermatasi a 1,04 g.

Dietro questi risultati c'è il sistema Porsche Active Ride, la sospensione attiva che mantiene la scocca pressoché piatta anche nelle frenate più brusche, permettendo all'asse posteriore di lavorare con maggiore efficacia insieme alla frenata rigenerativa dei motori elettrici, capace di recuperare fino a 600 kW.

Il dato è interessante perché il peso è da sempre il nemico numero uno delle auto sportive. Aggiungere chili penalizza accelerazione, frenata e tenuta di strada. Le elettriche più recenti, però, hanno iniziato a ribaltare questa regola grazie alla coppia enorme e immediatamente disponibile dei motori elettrici, capace di annullare il peso della batteria in fase di accelerazione.

Il confronto con gli altri SUV elettrici

Il tempo di 2,1 secondiottenuto nell’accelerazione (misurato sullo scatto da 0 a 96 km/h) è più basso rispetto a quello di altri SUV elettrici molto potenti. La Rivian R1S a tre motori, per esempio, si ferma a 2,8 secondi, la Lucid Gravity Dream Edition è addirittura un secondo più lenta, mentre la Tesla Model X più performante testata da Car and Driver ha impiegato 3,3 secondi. Il tempo della Cayenne è così competitivo da anticipare persino supercar come la Lamborghini Revuelto e la Chevrolet Corvette ZR1 da 1.064 CV, entrambe più lente di un decimo.

La Cayenne Turbo Electric non rallenta dopo i primi 96 km/h: tocca i 160 km/h in 4,5 secondi e i 241 km/h in appena 10,1 secondi. Sul quarto di miglio (402 metri), il SUV Porsche chiude in 9,5 secondi a 235 km/h, un risultato 1,6 secondi più rapido della Rivian R1S, 1,1 secondi davanti alla Lucid Gravity e due decimi più veloce della stessa Revuelto. Il confronto più impietoso, però, riguarda i SUV a motore termico dove sullo stesso quarto di miglio, sia la Cayenne Turbo GT a benzina sia la Lamborghini Urus Performante impiegano 11,2 secondi, quasi due secondi in più della Cayenne elettrica.

FONTE: Car and Driver

VEDI ANCHE