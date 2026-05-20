Porsche 911 Carrera Reimagined by Singer, focus sul motore

Singer è specializzata nel restauro e nella reinterpretazione delle Porsche 911 classiche, e il suo ultimo progetto — la 911 Carrera Reimagined, disponibile in versione coupé e cabriolet — merita attenzione soprattutto per quello che succede sotto la carrozzeria. L'azienda californiana ha condiviso nuovi dettagli sullo sviluppo del motore, e c'è qualcosa di interessante da raccontare.

Porsche 911 Reimagined by Singer, vista posteriore del motore - Foto: Singer

Il punto di partenza: la 911 aspirata degli anni '80

Il riferimento stilistico è la 911 con carrozzeria allargata degli anni Ottanta, quella con il motore aspirato e le forme generose.

L'obiettivo dichiarato era costruire la versione definitiva della 911 di tipo G (quella prodotta tra il 1974 e il 1989), reinterpretandola per il ventunesimo secolo.

Il restomod, però, parte sempre dalla monoscocca e dal motore M64 della successiva Type 964 (prodotta dal 1989 al 1994). Per farcela, Singer ha coinvolto Cosworth, uno dei nomi più rispettati nell'ingegneria motoristica da competizione.

Rob Dickinson, fondatore di Singer, ha spiegato di volere un sei cilindri Boxer capace di risposta immediata al gas, potenza elevata ai regimi alti e coppia generosa in tutto il range di utilizzo. Non un motore da museo, insomma, ma qualcosa da guidare davvero.

Porsche 911 Reimagined by Singer, albero a camme e variatore di fase - Foto: Singer

Le novità tecniche: variatore di fase e teste raffreddate ad acqua

Questo motore segna diversi primati per Singer. È il primo da loro sviluppato a montare un sistema di variazione della fasatura delle valvole — una soluzione che migliora la guidabilità ai bassi regimi, aumenta la potenza in alto e rende la curva di coppia più progressiva.

È anche il primo aspirato Singer a combinare teste raffreddate ad acqua con cilindri raffreddate ad aria, riprendendo alcune soluzioni già sperimentate sul programma DLS Turbo (e direttamente da Porsche sulla 959, n.d.r.).

Cosworth ha contribuito con la propria esperienza nella progettazione delle camere di combustione, nella gestione dei condotti di aspirazione e scarico, e nei rivestimenti superficiali a bassissimo attrito, derivati dall'utilizzo in competizione.

Le teste hanno condotti di aspirazione e scarico ricavati dal pieno, con camere di combustione lavorate a macchina per garantire uniformità tra i cilindri.

Porsche 911 Reimagined by Singer, la testata con distribuzione in bella vista - Foto: Singer

I numeri: 420 CV, oltre 8.000 giri

Il 4.0 litri piatto sviluppa 420 CV e gira oltre gli 8.000 giri al minuto. A questi si abbina un cambio manuale a sei rapporti con comando ottimizzato — è disponibile anche una versione con leva rialzata e meccanismo del cambio a vista, per chi vuole sottolineare ulteriormente l'aspetto artigianale. L'impianto di scarico è in titanio, sviluppato ex novo.

Il processo di restauro

Il punto di partenza è sempre una 911 di tipo 964 del proprietario, che viene smontata completamente fino alla monoscocca in acciaio.

Il telaio viene ispezionato, ripulito e irrobustito prima di essere riassemblato con tutti i componenti lavorati o sostituiti. Il motore M64 originale viene recuperato e trasformato secondo le specifiche del progetto.

Porsche 911 Reimagined by Singer, il motore al banco con ventola e airbox in carbonio - Foto: Singer

Disponibilità

Le 100 unità previste per la versione coupé sono già tutte assegnate. Per la cabriolet, fissata in 75 esemplari, ci sono ancora alcune disponibilità. Ogni auto è personalizzata su richiesta del cliente, quindi nessuna è identica all'altra.

Singer sarà presente al Goodwood Festival of Speed 2026, una buona occasione per vedere il progetto dal vivo, se passi di lì.

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