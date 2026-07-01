Lamborghini alza l'asticella con la nuova Urus SE Performante: un Super SUV da 812 CV

Questa è la nuova Lamborghini Urus SE Performante, un Super SUV ibrido Plug-in da oltre 800 CV in grado non solo di offrire prestazioni elevatissime ma pure la flessibilità tipica dei SUV con 5 posti veri e un ampio bagagliaio. L'evoluzione del Super SUV è netta e non è solamente una questione di potenza e prestazioni. Il nuovo modello può contare infatti su alcune soluzioni particolarmente raffinate come la nuova architettura AURA con sospensioni 2K2V a doppia camera d’aria. Non manca poi un'aerodinamica ancora più evoluta, senza dimenticarsi di un ricco pacchetto di elettronica e dell'ampio utilizzo del carbonio.

Motore V8 biturbo da oltre 800 CV

Lamborghini Urus SE Performante, vista anteriore

Partiamo dal cuore pulsante della Urus SE Performante, un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare ben 812 CV con 1.000 Nm di coppia, il valore più alto mai offerto su questo modello. Numeri che ovviamente garantiscono prestazioni da supercar. Secondo Lamborghini, la Urus SE Performante è il Super SUV più veloce al mondo: 3,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, 10,8 secondi per coprire lo 0-200 e una velocità massima di ben 312 km/h. La gestione della potenza è affidata a un cambio automatico a otto rapporti, che ha beneficiato di una calibrazione specifica.

Trattandosi di una Plug-in, c'è un motore elettrico che non serve solamente da boost. Grazie infatti a una batteria da 25,9 kWh, sarà possibile percorrere in modalità elettrica oltre 60 km secondo il ciclo WLTP. La vettura impiega un raffinato sistema di trazione integrale con frizione centrale a controllo elettronico. Questo ripartitore centrale, spiega Lamborghini, lavora in coordinazione continua con il differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico, consentendo una distribuzione della coppia variabile che può rendere la vettura sovrasterzante ''on demand'', assicurando il feeling di guida tipico delle supersportive di casa Lamborghini.

Lamborghini Urus SE Performante, interni

Rispetto ad Urus SE la variante Performante beneficia di una riduzione di peso pari a 32 kg. Il tutto è stato reso possibile grazie all'abbondante utilizzo della fibra di carbonio in elementi chiave quali il cofano anteriore, il tetto, gli archi passaruota, le minigonne laterali e il diffusore posteriore. Sempre con l'obiettivo di contenere il peso, il sistema di scarico adotta di serie elementi in titanio quali il silenziatore e i terminali assicurando un risparmio complessivo superiore ai 10 kg. Questi e altri interventi hanno permesso di ottenere un peso a vuoto omologato pari a 2473 kg.

La nuova Urus SE Performante può quindi contare su di un rapporto peso/potenza pari a circa 3 kg/CV.

Aerodinamica

Lamborghini Urus SE Performante, vista laterale

Dal punto di vista del design, il nuovo Super SUV si caratterizza per linee che risultano essere più tese e affilate, con ogni elemento aerodinamico sviluppato meticolosamente. Guardando il frontale, il cofano motore mette in evidenza il “power dome” centrale (la bombatura del cofano), mentre la firma grafica a “omega” e le prese d’aria ridisegnate contribuiscono a sottolineare larghezza e presenza su strada del Super SUV. Le prese d’aria anteriori, più ampie e definite, non enfatizzano solo l'aggressività della Urus, ma rispondono anche alle esigenze di raffreddamento del motore, migliorando il flusso aerodinamico verso i radiatori.

Il nuovo spoiler in fibra di carbonio lavora in sinergia con l’ala posteriore, mentre il diffusore cresce di dimensioni e infatti è il più ampio mai progettato per Urus. Ci sono poi nuovi cerchi da 23 pollici con un design che enfatizza la sportività della vettura.

Lo sviluppo dell'aerodinamica ha permesso di raggiungere nuovi standard in termini di efficienza aerodinamica. L'obiettivo era quello di arrivare a ottenere il massimo bilanciamento tra efficienza, stabilità e raffreddamento dei componenti per migliorare l'esperienza di guida. Rispetto alla Urus SE è stata ottenuta una riduzione della resistenza aerodinamica del 3%. La Urus SE Performante eguaglia i valori di resistenza aerodinamica della precedente Urus Performante; un risultato significativo considerando l’incremento di carico aerodinamico del 16% rispetto alla precedente Performante, e del 23% rispetto a Urus SE.

Assetto: una guida da vera superportiva

Lamborghini Urus SE Performante, 3/4 posteriore

La nuova Lamborghini Urus SE Performante offre la massima integrazione del sensore a sei gradi di libertà 6D, che ha debuttato per la prima volta sulla few-off Fenomeno. Collocato in prossimità del centro di gravità della vettura, la sua denominazione deriva dalla capacità di misurare sei diverse grandezze fisiche: le accelerazioni lungo i tre assi spaziali e le velocità angolari relative ai movimenti di beccheggio, rollio e imbardata. Non si lmita ad acquisire dati perché è parte fondamentale di un ecosistema che include anche sensori virtuali e logiche predittive sviluppate all'interno della centralina IPB (Integrated Power Brake).

Il sistema è così in grado di stimare in tempo reale elementi come l'aderenza degli pneumatici, la velocità effettiva e l'angolo di assetto, permettendo così una gestione della dinamica veicolo non più basata solo sulla retroazione , ma sulla predizione del comportamento su strada. E come accennato all'inizio, troviamo l'architettura AURA con sospensioni 2K2V a doppia camera d’aria. Rispetto alla altre Urus, la nuova Performante SE è in grado di mutare radicalmente il proprio carattere in base al contesto.

L’integrazione del sistema 2K2V ha permesso di ridurre il rollio nell'utilizzo sportivo del 55%, unito a una riduzione delle vibrazioni del 25% rispetto al precedente modello di Urus Performante. Il Super SUV può contare su di una carreggiata che è stata allargata di 16 mm. Scelta che ha permesso al veicolo di limare il rollio del corpo vettura in modo più efficace in curva e di rimanere composto durante i rapidi cambi di direzione.

Modalità rally

Lamborghini Urus SE Performante, vista posteriore

Al centro della consolle, c'è il selettore “Tamburo” che consente di selezionare le diverse modalità di guida. Il nuovo Super SUV ha introdotto la modalità di guida Rally per offrire il massimo divertimento di guida anche su fondi sterrati. Le altre modalità di guida sono Strada, Sport, Corsa, Neve. La Urus SE Performante è dotata di pneumatici Pirelli P Zero dedicati, disponibili nelle misure da 22 e 23 pollici.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026