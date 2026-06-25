Nuova Lamborghini Urus: il teaser ufficiale che anticipa il debutto ormai imminente

«Un nuovo capitolo sta prendendo forma» Con queste parole (molto da teaser, quindi con poche indicazioni concrete) Lamborghini ha pubblicato sui propri profili social il primo teaser ufficiale della nuova Urus. Nel post viene anche annunciata la data del debutto, che avverrà il 1° luglio in diretta streaming. L'immagine lascia intravedere la parte posteriore ridisegnata del SUV, con una firma luminosa più moderna rispetto all'attuale gamma.

Cosa sappiamo finora

Al di là dell’anticipazione e della conferma che tra meno di una settimana la prossima generazione della Urus verrà presentata ufficialmente, c’è l’uscita di scena di due modelli della gamma. Con l’arrivo della nuova Urus, infatti, diremo addio alla Lamborghini Urus S e alla Performante. Anche la Urus SE plug-in hybrid, lanciata nel 2024 come prima Urus ibrida, verrà ritirata in favore della prossima generazione. Lamborghini ha già confermato che intende vendere esclusivamente veicoli parzialmente elettrificati. La Revuelto e la Temerario sono entrambe plug-in hybrid e la nuova Urus seguirà la stessa direzione.

I dettagli ufficiali, ovviamente, li sapremo solo il 1° luglio, ma i numerosi prototipi camuffati avvistati nel corso degli ultimi mesi (dal circolo polare artico al Nürburgring) hanno permesso di farsi un’idea abbastanza precisa di cosa attenderci dalla prossima Urus. Il powertrain sarà una versione evoluta del sistema plug-in hybrid già presente sulla SE. Quindi un V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a un'unità elettrica, con una potenza combinata attesa superiore agli 800 CV rispetto ai 789 CV (582 kW) dell'attuale SE.

Sul fronte estetico gli stessi prototipi hanno mostrato prese d'aria anteriori più massicce collegate ai gruppi ottici con un listello verticale, fiancate con estensioni dei passaruota in fibra di carbonio e uno spoiler a coda d'anatra sul portellone. Quest'ultimo è un richiamo diretto alla Performante originale. Al posteriore spicca uno spoiler regolabile con angolo di attacco variabile. I cerchi sono da 22” con pneumatici 325/35, e i dischi freno visibili nelle foto spia suggeriscono l'adozione di materiale carboceramico di serie. Il nome definitivo non è ancora stato confermato, ma le indiscrezioni parlano di “Urus SE Performante”. Ma siamo ancora nel campo delle speculazioni, non essendoci nulla di certo.

Se la denominazione dovesse essere confermata, si creerebbe un unicum che renderebbe questo modello diverso da tutti i suoi predecessori. Sarebbe infatti la prima Urus a portare il nome “Performante” abbinato a un sistema ibrido plug-in. La Performante originale aveva costruito la propria identità sulla leggerezza (meno peso, più fibra di carbonio, assetto più estremo). Questa nuova versione aggiungerà la massa della batteria plug-in, compensando con una potenza più elevata e soluzioni aerodinamiche mutuate dalle supercar di Sant'Agata Bolognese.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 25/06/2026