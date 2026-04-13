La Urus da cantiere fa impazzire Instagram. Segni particolari: non esiste

Officina australiana di wrapping pubblica foto di Urus trasformate in furgoni da idraulico. Tutto finto, ma ci hanno creduto tutti

Troppo tardi per un bel pesce d'aprile? Fa lo stesso, questa Lamborghini Urus da lavoro merita un minuto del tuo tempo anche se pure Pasqua è ormai un ricordo.

Succede che il primo aprile scorso (...) una società australiana chiamata Tradie Wraps, specializzata nel tappezzare di adesivi promozionali i pick-up degli artigiani, decide di alzare l'asticella. Invece del solito Ford Ranger con il logo dell'idraulico stampato sulla fiancata, pubblica su Instagram una coppia di Urus convertite in mezzi da cantiere.

Paraurti in acciaio, ruote off-road, passaruota allargati, e al posto dei sedili posteriori, un bel cassone porta-attrezzi. Roba che ai puristi di Sant'Agata Bolognese farà venire un tic nervoso, come minimo.



Hai già inteso che nessuna Urus ha effettivamente mai subìto simili oltraggi. Era uno scherzo di Carnevale - pardon, di April Fools' - realizzato con un fotomontaggio abbastanza convincente da far cascare in trappola buona parte degli utenti web.

Tradie Wraps aveva anche aggiunto, con perfida nonchalance, di aver collaborato direttamente con Lamborghini Australia. Lamborghini Australia che, va da sé, in nome della goliardia digitale non ha sacrificato nemmeno un portacenere.

Instagram / Tradie Wraps

Risultato dell'operazione: migliaia di persone indignate, affascinate o entrambe le cose. E la conferma che su Instagram basta mettere un Toro Scatenato con il portautensili sul retro per fare il pieno di engagement senza spendere un centesimo. Né modificare nulla.

Morale della storia: sveglia, creduloni-gram.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2026