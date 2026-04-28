Nuova Lamborghini Urus SE Tettonero è per pochi. Anzi pochissimi

Presentata in occasione della Milano Design Week, la nuova Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule rappresenta una delle espressioni più sofisticate del concetto di Super SUV secondo la Casa di Sant’Agata Bolognese.

Si tratta di una serie limitata a 630 esemplari che punta tutto su esclusività, personalizzazione e tecnologia, portando al debutto una combinazione unica tra design distintivo e powertrain ibrido ad alte prestazioni.

La filosofia alla base del progetto è chiara: offrire a ogni cliente la possibilità di creare un’auto unica, capace di riflettere la propria identità senza rinunciare al DNA Lamborghini. Non a caso, il progetto nasce dalla sinergia tra Centro Stile e programma Ad Personam, da anni punto di riferimento per le configurazioni su misura del marchio.

Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, il frontale

Colori e dettagli per distinguersi

Dal punto di vista estetico, la Tettonero Capsule si distingue immediatamente per il contrasto tra le tinte carrozzeria e gli elementi superiori in Nero Shiny, che interessano tetto, montanti, spoiler e dettagli aerodinamici.

Sei le colorazioni principali disponibili – tra cui spiccano le nuove Verde Mercurius e Giallo Tenerife – abbinate a ulteriori varianti per le livree, per un totale di oltre 70 configurazioni possibili.

A completare il quadro ci sono dettagli come le pinze freno personalizzabili, i cerchi fino a 23 pollici e il logo “63” opzionale, omaggio diretto all’anno di fondazione Lamborghini. Il risultato è un SUV che non si limita a essere performante, ma diventa un vero oggetto di design, pensato per distinguersi in ogni contesto.

Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, l'interno

Interni sartoriali tra lusso e carbonio

L’attenzione maniacale al dettaglio prosegue anche all’interno dell’abitacolo, dove materiali e finiture elevano ulteriormente la percezione di lusso. Il carbonio è protagonista su plancia, tunnel e pannelli porta, mentre la pelle e il Corsa-Tex in microfibra si combinano con inserti cromatici personalizzabili.

Il nero Ade domina la scena, ma può essere arricchito da sei colori a contrasto e da una gamma ancora più ampia per ricami e finiture. Non manca una placca celebrativa in carbonio firmata Ad Personam, a sottolineare l’esclusività del progetto e il valore artigianale di ogni esemplare. In questo contesto, ogni Urus Tettonero diventa un pezzo unico, costruito attorno ai gusti del cliente.

Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, vista laterale

Ibrido da 800 CV e prestazioni

Sotto il cofano, la Urus SE Tettonero introduce un powertrain ibrido che combina un V8 biturbo da 4.0 litri con un motore elettrico sincrono alimentato da una batteria da 25,9 kWh.

Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 800 CV e una coppia di 950 Nm, garantendo prestazioni da vera supersportiva: 0-100 km/h in 3,4 secondi, 0-200 in 11,2 e velocità massima di 312 km/h.

Ma non è solo questione di numeri: la componente elettrica consente anche una modalità 100% elettrica con autonomia superiore ai 60 km, trasformando la Urus in un SUV capace di adattarsi a contesti urbani e utilizzi quotidiani senza rinunciare alla sportività.

Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, il cerchio

Sovrasterzante on demand e gomme by Pirelli

A rendere ancora più sofisticata l’esperienza di guida contribuiscono i sistemi di gestione della trazione e della dinamica, come il ripartitore di coppia centrale e il differenziale posteriore elettronico, che permettono un comportamento “sovrasterzante su richiesta”.

Il tutto è supportato da pneumatici Pirelli P Zero sviluppati ad hoc con tecnologia Elect, pensati per valorizzare le caratteristiche del sistema ibrido.

Dalla pista al fuoristrada, passando per neve e sterrato, la Urus SE Tettonero si conferma così come uno dei SUV più completi e avanzati sul mercato, capace di coniugare prestazioni estreme, versatilità e un livello di personalizzazione senza precedenti.