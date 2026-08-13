Emissioni CO2, Porsche cambia squadra: entra nel pool di Xpeng

Secondo un documento depositato presso la Commissione Europea all'inizio di questo mese, Porsche ha deciso di lasciare il pool per le emissioni gestito da Volkswagen. La casa automobilistica tedesca ha preferito entrare in quello di Xpeng.

Cos'è il pooling?

Si tratta di uno strumento previsto dall'Unione Europea che permette a più case automobilistiche di mettere insieme virtualmente le loro flotte di auto per rispettare gli obiettivi di emissioni di CO2 previsti dalle normative ed evitare così di incorrere in multe molto pesanti. Porsche ha quindi deciso di seguire Xpeng per il biennio 2026-2027 lasciando Volkswagen. Un motivo ufficiale per questa scelta non c'è ma si possono comunque fare alcune considerazioni.

Nel 2025, Volkswagen, inteso come Gruppo, non ha raggiunto i suoi obiettivi fermandosi a circa 100 g/km di CO2 contro un target di 93,6 g/km. Per evitare multe che sappiamo essere molto pesanti, il Gruppo tedesco dovrà rivedere molto cose, accelerando la riduzione delle emissioni delle sue flotte di auto nel biennio 2026-2027. Le stime parlano di una multa di circa 500 milioni di euro per anno nel triennio 2025-2027. Complessivamente, il Gruppo Volkswagen se non riuscirà a raggiungere i target di emissioni entro il 2027 rischia una sanzione complessiva di ben 1,5 miliardi di euro, un vero salasso.

I vantaggi di Xpeng

Porsche ha cambiato strategia e ha deciso di puntare molto di più sulle motorizzazioni ibride piuttosto che sull'elettrico e quindi potrebbe rappresentare un ''peso'' per Volkswagen in termini di emissioni nel medio periodo. Per questo, aver lasciato Volkswagen per Xpeng potrebbe rappresentare un doppio vantaggio. Il Gruppo tedesco potrebbe raggiungere più facilmente gli obiettivi di emissione senza il ''peso'' di Porsche, mentre aver scelto di entrare nel pool di Xpeng potrebbe consentire a Porsche di raggiungere i suoi obiettivi senza cambiare nuovamente strategia. Ricordiamo che in Europa, Xpeng commercializza solamente auto elettriche.

Non possiamo poi non ricordare che Volkswagen in passato ha investito in Xpeng e quindi il rapporto tra queste due aziende è molto stretto.

Fonte: Automotive News Europe

VEDI ANCHE

Tags