Porsche Macan elettrica, il pacchetto Advanced include tutti gli optional più richiesti

Novità in arrivo per la Porsche Macan elettrica (qui la nostra prova). La casa automobilistica in occasione dell'introduzione del nuovo Model Year del SUV, ha deciso di offrire il pacchetto Advanced (Advanced Package) che al suo interno racchiude gli optional più richiesti per la Macan.

Il nuovo pacchetto Advanced, ecco cosa include

Disponibile esattamente per i modelli Macan, Macan 4 e Macan 4S, include il tetto panoramico, i fari Matrix LED, gli specchietti retrovisori interni ed esterni con funzione antiabbagliamento e una vernice esterna a scelta tra le palette ''Shades'' o ''Contrasts''. Per gli interni, il pacchetto Advanced aggiunge sedili Comfort regolabili elettricamente in 14 posizioni, rivestimenti in pelle nera e impianto audio Bose Surround Sound. Invece, dal punto di vista tecnico, il pacchetto offre il servosterzo Plus e le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell'altezza, incluso il Porsche Active Suspension Management (PASM).

Porsche Macan

In Germania, il pacchetto Advanced costa 5.990,46 euro per la Macan e la Macan 4 e 5.299,07 euro per la Macan 4S. A seconda del modello, il tutto si traduce in un risparmio fino al 45% rispetto all'acquisto dei singoli optional del pacchetto.

Altre novità, nuovi sistemi ADAS e ricarica più veloce

Porsche sta inoltre ampliando la dotazione di serie della Macan con il nuovo Model Year. Oltre al cruise control adattivo, sarà adesso disponibile anche il sistema di parcheggio automatico con Surround View 2D, che rileva automaticamente gli spazi di parcheggio e gli ostacoli. Con questo sistema, l'indicatore di direzione si attiva automaticamente e il veicolo gestisce da solo la manovra di parcheggio.

Altre funzioni di parcheggio, tra cui il Remote Park Assist, che consente di controllare le manovre di parcheggio tramite smartphone, sono disponibili come optional. Lo smartphone, a sua volta, può ora essere ricaricato molto più velocemente nella Macan rispetto a prima, grazie al vano portaoggetti dedicato nella console centrale, che include un pad per la ricarica wireless che offre ora una potenza di ricarica fino a 25 watt (in precedenza 15 watt).

Per Macan GTS e Macan Turbo, Porsche aumenta anche la potenza di ricarica in corrente alternata grazie alla disponibilità di serie del caricatore da 22 kW. Macan, Macan 4 e Macan 4S si ricaricano a un massimo a 11 kW in AC, ma possono essere equipaggiate anche con il caricabatterie da 22 kW opzionale. Presso le colonnine HPC in corrente continua, tutti i modelli Macan si ricaricano fino a 270 kW.

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