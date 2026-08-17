Porsche, un cambio manuale su una 911 ibrida non è (ancora) possibile

L’adozione del cambio automatico al posto di quello manuale non è sempre e solo una questione di gusto. Spesso ci sono ragioni di natura tecnica. È il caso di Porsche che, dopo un anno di assenza, ha riportato il cambio manuale sulla 911 Carrera S. Una decisione salutata con entusiasmo dallo stesso Timo Resch, presidente e CEO di Porsche Cars North America, che in un'intervista a Road & Track rilasciata durante la Monterey Car Week ha spiegato anche perché la stessa cosa non potrà accadere sulla variante ibrida della 911. Almeno per il momento. L’attuale architettura tecnica, ha spiegato, non permette di abbinare il motore elettrico al cambio a tre pedali.

Un problema meccanico, non di volontà

Secondo Resch, il nodo è squisitamente meccanico. «L'impianto tecnologico che abbiamo attualmente, e una trasmissione manuale come quella che vediamo sulla Carrera S con il pacchetto MT, non sono compatibili», ha dichiarato il manager. Il sistema ibrido T-Hybrid montato sulla 911 Carrera GTS integra infatti il motore elettrico direttamente all'interno della scatola del cambio PDK. Un'architettura pensata da zero per il sistema a doppia frizione automatico e incompatibile, allo stato attuale, con un gruppo manuale.

Resch non ha però chiuso del tutto la porta. «È bello avere un team di ingegneri a Weissach che non smette mai di pensare, e ha un sacco di buone idee», ha aggiunto, lasciando intendere che una soluzione tecnica non è esclusa in futuro.

La cautela di Porsche sul fronte ibrido contrasta con l'entusiasmo mostrato per il ritorno del cambio manuale sulla Carrera S. Secondo Resch, oltre la metà dei clienti nordamericani della GT3 sceglie la versione manuale, percentuale che sale addirittura all'80% per la GT3 Touring. Numeri che, seppur riferiti alla fascia più sportiva della gamma, hanno convinto l'azienda a estendere l'opzione anche alla Carrera S, storicamente offerta solo con cambio automatico nella generazione 992.2.

Resta da vedere se la domanda per il cambio manuale si estenda anche al pubblico più ampio della Carrera S, o se resti un fenomeno circoscritto agli appassionati della gamma GT.

FONTE: Autoblog

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