La nuova Porsche 911 Challenge in video: ecco di che si tratta

Ecco la nuova Porsche 911 Challenge: motore 4,0 litri, assetto da gara e... nient'altro. Caratteristiche e prezzo della GT3 da pista

L'uscita dai listini della gamma 718 Cayman non ha lasciato soltanto un vuoto tra le sportive stradali d'accesso del marchio, ma ha privato i programmi sportivi di Zuffenhausen della propria base per le gare, rappresentata fino a oggi dalla Cayman GT4 Clubsport. La soluzione trovata dai tecnici tedeschi è essenziale e pragmatica: prendere la Porsche 911 GT3, spogliarla di tutto il superfluo e trasformarla in un'arma da circuito destinata ai trofei monomarca, come il nuovo Porsche Sprint Trophy. Nasce così la 911 Challenge, una vettura che porta all'estremo il concetto di guida tra i cordoli.

Sotto il cofano posteriore ritrovi l'architettura classica e l'apprezzato 4.0 sei cilindri boxer aspirato capace di spingersi fino a 9.000 giri/min. La potenza sale leggermente a 515 CV (rispetto ai 510 CV della variante omologata da strada), un piccolo incremento ottenuto grazie a uno scarico meno strozzato che conserva comunque catalizzatore e silenziatore. La gestione del moto è affidata al cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti, una garanzia per staccare tempi sul giro costanti senza inutili complicazioni.

Salendo a bordo ti accorgi subito che le somiglianze con la versione stradale finiscono dove inizia la roll-bar. Niente airbag, via i pannelli fonoassorbenti e le finiture eleganti. Al loro posto trovi un gabbia di sicurezza omologata FIA, un impianto estintore integrato e un sedile da corsa regolabile. All'esterno spiccano il tergicristallo monospazzola al centro del parabrezza, il serbatoio di sicurezza da circa 110 litri e i martinetti pneumatici integrati per i pit-stop veloci.

Particolarmente interessante è la gestione di ruote e gommatura: l'auto monta pneumatici slick su cerchi da 18 pollici con il tradizionale attacco a 5 fori al posto del dado centrale. Una scelta intelligente che riduce i costi di gestione per i ricambi e semplifica le operazioni ai box. Il volante deriva direttamente dalla GT3 RS ma integra comandi dedicati alle competizioni. Nota di merito per il comfort di chi guida: l'impianto di aria condizionata è stato mantenuto, evitando di doversi dotare subito di sistemi di raffreddamento integrati nella tuta.

La nuova Porsche 911 Challenge arriverà sui campi di gara nella seconda metà del 2027, con un prezzo di listino per il mercato americano fissato a 208.800 euro più IVA comprensivi di trasporto e consegna. Una cifra importante, certo, ma che a conti fatti rischia di essere persino inferiore rispetto a quanto richiesto dai concessionari per una GT3 stradale con qualche optional di troppo. Se l'obiettivo è fare sul serio in pista e sfidare gli avversari ruota a ruota, questa variante da corsa rappresenta forse la scelta più razionale possibile.

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