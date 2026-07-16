Il testacoda di Valentino Rossi apre il video con le salite più folli di Goodwood 2026

Il Festival of Speed di Goodwood 2026 si è concluso, lasciandosi alle spalle quattro giorni di pura e bellissima follia a motore. Se conosci anche solo un minimo questo evento, sai bene che non si tratta della solita passerella statica per collezionisti: qui si spinge forte, a volte decisamente oltre il limite, lungo la stretta e insidiosa salita di 1,16 miglia più famosa d'Inghilterra.

Tra balle di paglia sfiorate a velocità di decollo (alcune non solo sfiorate), prototipi futuristici e leggende del motorsport che non hanno nessuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore, quest'anno ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Nel video più in basso trovi le 19 salite più folli di Goodwood 2026. Ecco un assaggio di quello che ti aspetta.

Il traverso di troppo: Valentino Rossi mette lo show davanti al cronometro

Iniziamo con uno dei passaggi più chiacchierati di questa edizione. Che Valentino Rossi ami regalare spettacolo al pubblico non è certo una novità, ma vederlo perdere il posteriore della sua vettura proprio nel tratto più guidato e stretto della salita fa sempre un certo effetto.

Il Dottore stava spingendo con la solita grinta, ma lo sporco portato in pista dai concorrenti prima di lui ha reso traditore l'asfalto. Il risultato è stato un testacoda da brivido, gestito però con la freddezza olimpica di chi ha passato una vita intera a controllare sovrasterzi su due e quattro ruote. Nessun danno all'auto né ai muretti, solo tanto fumo dagli pneumatici posteriori e la solita, inevitabile ovazione da parte del pubblico assiepato lungo i prati della tenuta di Lord March.

Eccentricità britannica: la Volvo con il passeggero che non ti aspetti

Goodwood non sarebbe Goodwood senza quella sana e irresistibile dose di ironia tipicamente inglese. Tra hypercar milionarie e monoposto storiche di Formula 1 che urlano ad altissimi giri, a rubare la scena e gli applausi degli spettatori è stata una vecchia Volvo station wagon pesantemente modificata per la pista, che ha completato la salita senza quasi mai smettere di far fumare le gomme.

Vederla aggredire i tornanti di traverso a velocità folle è già di per sé uno spettacolo singolare, ma a rendere tutto memorabile ci ha pensato un dettaglio: un enorme cane di peluche sistemato con la testa fuori dal finestrino del passeggero, imperturbabile mentre la familiare svedese si esibiva in un drifting millimetrico a pochi centimetri dagli ostacoli. Un contrasto surreale che incarna perfettamente lo spirito più puro del festival.

Dai motori urlanti al silenzio delle hypercar elettriche

Nelle restanti posizioni della selezione c'è spazio per tutto ciò che rende questo appuntamento unico nel panorama mondiale. Vedrai piloti di ieri e di oggi lottare con il volante di mostruose vetture del Gruppo B, sport prototipi che sfiorano i rami degli alberi e le immancabili monoposto elettriche di ultima generazione, capaci di divorare il percorso in un silenzio quasi spettrale ma con accelerazioni che sembrano riscrivere le leggi della fisica. Mettiti comodo, alza il volume (soprattutto per i passaggi delle vecchie glorie aspirate).

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