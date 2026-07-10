Goodwood Festival of Speed 2026: la diretta streaming. Oggi il ritorno di Valentino Rossi!

Il Goodwood Festival of Speed 2026 entra nel vivo con quattro giorni di spettacolo dedicati ai motori, tra Formula 1, MotoGP, rally, supercar e auto storiche. Dal 9 al 12 luglio la tenuta di Goodwood House ospita ancora una volta alcuni dei più grandi nomi del motorsport mondiale, riuniti sotto il tema di questa edizione, ''The Rivals – Epic Racing Duels'', un omaggio alle rivalità che hanno scritto la storia delle competizioni. In questo articolo puoi seguire la diretta streaming dell'evento, con la celebre Hillclimb, la Forest Rally Stage e tutte le principali esibizioni del weekend.

Valentino Rossi e Kimi Antonelli tra i protagonisti

Tra gli ospiti più attesi dell'edizione 2026 c'è Valentino Rossi, che torna al Festival di Goodwood per la prima volta dal 2015. Il nove volte campione del mondo sarà protagonista nella giornata di venerdì insieme al campione del mondo di Formula 1 Lando Norris, entrambi presenti come ambasciatori di Monster Energy.

Grande attenzione anche per Kimi Antonelli, che ha preso parte alla giornata inaugurale di giovedì rappresentando Mercedes. Dopo la sua presenza, la Casa di Brackley affiderà le dimostrazioni del resto del weekend al pilota di riserva Fred Vesti, che porterà lungo la celebre salita la Mercedes W13 rivestita con la livrea 2026.

Nothing like driving the iconic Hillclimb 🔥



Kimi's loved his first run of Goodwood in the Mercedes-AMG PureSpeed! pic.twitter.com/xRISZ95kHz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 9, 2026

Non mancano altri protagonisti della Formula 1: Red Bull ha schierato Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad, mentre Adrian Newey sarà addirittura al volante della nuova hypercar RB17, progettata personalmente dal celebre ingegnere britannico.

Formula 1, MotoGP e rally: il programma del Festival

Come da tradizione, il Festival of Speed propone un programma ricchissimo che unisce passato, presente e futuro del motorsport. Per tutti e quattro i giorni saranno protagoniste le monoposto di F1 di ieri e di oggi, le hypercar e le supercar più esclusive, oltre ai grandi campioni che hanno segnato la storia delle corse. Spazio alla spettacolare Hillclimb, il simbolo della manifestazione, e alla Forest Rally Stage, dove si esibiranno le vetture da rally su uno speciale tracciato ricavato nei boschi della tenuta di Goodwood. Previste anche tante anteprime mondiali delle Case costruttrici.

La diretta streaming del Goodwood Festival of Speed 2026:

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Pubblicato da Luca Manacorda, 10/07/2026