Hennessey consegna la Venom F5-M: oltre 2.000 CV per l’hypercar su misura americana

La Hennessey (guarda la homepage di Hennessey) ha presentato una Venom F5-M Roadster destinata a un cliente, a quasi due anni dalla sua anteprima.

Hennessey Venom F5-M: debutto pubblico a Goodwood

L'esemplare farà il suo debutto pubblico al Goodwood Festival of Speed, che si terrà dal 9 al 12 luglio, (guarda la homepage di Goodwood 2026) dove resterà esposto per tutta la manifestazione e affronterà la celebre cronoscalata in otto occasioni nell'arco dei quattro giorni. La vettura è stata realizzata per un collezionista britannico e rappresenta una delle configurazioni più esclusive della gamma della casa americana.

Hennessey Venom F5-M: l'hypercar americana sarà consegnata al collezionista inglese a Goodwood

Motore V8 e cambio manuale

Sotto il cofano trova posto il V8 ''Fury'' biturbo da 6,6 litri, aggiornato per sviluppare 2.031 CV a 8.000 giri/min e 1.959 Nm di coppia a 5.200 giri/min. Una delle caratteristiche più particolari della vettura è la presenza del cambio manuale a sei marce con innesti a griglia, soluzione prevista su tutti i soli dodici esemplari della versione F5-M. Hennessey ha inoltre rivisto la gestione elettronica del motore e il controllo della trazione per offrire un'erogazione della potenza più progressiva e precisa.

Hennessey Venom F5-M: il ''mostruoso'' V8 eroga oggi oltre 2.000 CV di potenza

Design esclusivo e dettagli su misura

Questa hypercar americana si distingue per una carrozzeria ampiamente rifinita in fibra di carbonio con una particolare tonalità violacea. Alcune parti centrali mantengono invece la classica finitura del carbonio a vista, mentre eleganti strisce argentate percorrono longitudinalmente la vettura. Tra gli elementi più caratteristici figura anche la pinna dorsale di 1.400 mm, progettata per migliorare la stabilità aerodinamica alle velocità più elevate.

Hennessey Venom F5-M: gli interni progettati e realizzati su commissione del cliente

Interni su misura

L'abitacolo riprende lo stesso schema cromatico e include numerosi dettagli personalizzati, tra cui uno stemma in oro 24 carati sul frontale e il cognome della famiglia di collezionisti ''Sheikh'', commissionato alla divisione Maverick di Hennessey, ricamato e riportato anche sul retro dell'auto.

Hennessey Venom F5-M: il cognome della famiglia di collezionisti applicato sulla coda

Produzione limitata e futuro della gamma

La Venom F5-M parte da un prezzo di 2,65 milioni di dollari, ma l'esemplare protagonista del debutto britannico, ricco di personalizzazioni, potrebbe superare i 3 milioni. Al volante durante la manifestazione ci sarà il pilota Alex Brundle. Hennessey ha inoltre confermato che il cambio manuale e il telaio aggiornato saranno disponibili anche su altre varianti della famiglia F5. L'azienda ha infine dichiarato di aver già consegnato oltre 40 hypercar Venom F5 ai clienti di tutto il mondo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/07/2026