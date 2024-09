Hennessey Venom F5-M: 1.842 CV e cambio manuale

Hennessey Special Vehicles, il produttore di hypercar con sede in Texas, ha annunciato la Venom F5-M Roadster, l’auto di produzione più potente al mondo dotata di cambio manuale. L'obiettivo? Amplificare le emozioni della guida senza interferenze elettroniche. Il che appare alquanto spaventoso se pensiamo che la trasmissione a 6 marce con la cara vecchia leva è abbinata alla trazione posteriore e a un motore Fury V8 da 1.842 CV: quasi il triplo della potenza di una Ferrari Portofino M (qui la prova in video).

FATTA PER FARTELA FARE SOTTO “Siamo estremi, autentici e distintamente e unicamente americani'', dice Nathan Malinick, Direttore del Design di Hennessey. ''Queste caratteristiche risplendono nel design della F5-M, dentro e fuori, e in come si comporta. Questa è un’auto per appassionati di guida audaci e coraggiosi che amano le loro hypercar per la potenza selvaggia, il design d'impatto e un’esperienza al volante che è incomparabile a qualsiasi altra cosa sulla Terra”. Come dire, mammolette astenersi.

Hennessey Venom F5-M Roadster, la leva del cambio manuale

QUANTO FA Basata sulla Hennessey Venom GT Spyder, detentrice del record mondiale per la velocità massima di un’auto decappottabile con 427 km/h, la Venom F5-M Roadster ha una pinna dorsale lunga 1,4 metri come i prototipi della Le Mans Series. Il team di Hennessey le ha poi creato una livrea su misura che si ispira al motorsport storico, esaltandone le linee. All'interno, la sezione centrale dell’abitacolo è stata ridisegnata con nuove prese d’aria orizzontali e un layout completamente nuovo per il controllo dell’aria condizionata e altri comandi. In mezzo, la leva del cambio, che scorre nella classica griglia in alluminio macchinato dal pieno.

Hennessey Venom F5-M Roadster, il pomello del cambio manuale

QUANTO COSTA “Siamo entusiasti di offrire la Venom F5-M Roadster, la manuale più potente al mondo. Abbiamo sempre voluto costruire una Venom F5 manuale, ed è qualcosa che i nostri clienti ci hanno chiesto. È vecchia scuola, è tosta e offre un coinvolgimento di guida totale”, dice John Hennessey, fondatore e CEO dell’azienda. E comunque si parla di pochissimi e fortunatissimi, visto che della F5-M Roadster solo 12 esemplari saranno costruiti, ciascuno con un prezzo di partenza di 2,41 milioni di euro (2,65 milioni di dollari). Che, per la cronaca, sono già tutti venduti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/09/2024