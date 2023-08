Hennessey Venom F5 Revolution: bomba roadster da oltre 1.800 CV

Hennessey svela la Venom F5 Revolution, la declinazione roadster più sportiva e grintosa realizzata dal preparatore americano. L'auto è stata presentata al The Quail, in occasione della Monterey Car Week 2023. Una serie di modifiche aerodinamiche distinguono subito la Venom F5 Revolution Roadster dalla Venom F5 Roadster ''standard'' (qui il nostro approfondimento). Innanzitutto, sul frontale trova posto uno splitter molto più grande, fiancheggiato da due prese d’aria su entrambi i lati del paraurti. Sul cofano è comparsa anche una presa d'aria che ci ricorda in qualche modo quella utilizzata su Pagani Zonda Cinque.

Hennessey Venon F5 Revolution: posteriore

PURA POTENZA In totale, verranno prodotti solo 12 esemplari (tutti già venduti) della Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, con cifre a partire da 3 milioni di dollari. Indubbiamente, l’elemento più interessante a livello aerodinamico è il nuovo spoiler, con alette ricurve alle estremità. Inoltre, dalle foto è possibile scorgere un diffusore ''seghettato'' nella parte bassa del posteriore. Hennessey ha anche riprogettato il tettuccio rimovibile, realizzato ora in fibra di carbonio e dal peso di 8 kg. Non sono state apportate modifiche al motore, il V8 biturbo da 6,6 litri da oltre 1.800 CV per 1.167 Nm di coppia (qui la Venom F5). A questa straordinaria unità è abbinato un cambio sette marce che scarica tutta la potenza sull’asse posteriore.

Hennessey Venon F5 Revolution: gli interni

CARBONIO A VISTA L'esemplare in questione è stato commissionato con fibra di carbonio a vista ed uno dei cinque modelli Bare Carbon che verranno sviluppati dal preparatore USA. ''La nuova Venom F5 Revolution Roadster combina le potenzialità della nostra hypercar da pista con il fascino della guida a cielo aperto, per un'esperienza viscerale davvero senza pari. Questo primo esemplare, una versione su misura per un cliente speciale, presenta la nostra finitura in carbonio a vista con la sua meticolosa trama realizzata a mano. La nostra hypercar è un'opera d'arte senza tempo che è tanto stimolante quanto fisicamente coinvolgente, grazie al suo V8 biturbo'', ha commentato John Hennessey, patron di Hennessy Performance.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/08/2023