Zenvo Aurora Tur: a Goodwood debutta l’hypercar più potente del mondo (anche se meno potente del prototipo)

Il Goodwood Festival of Speed 2026 sarà l’occasione anche per vedere il debutto della Zenvo Aurora Tur. È una delle hypercar più attese degli ultimi anni. Zenvo Automotive ha svelato la versione di produzione della sua Aurora, presentata nella variante Tur pensata per i lunghi viaggi ad altissime prestazioni. Una vettura che quando fu annunciata si presentava con ambizioni altissime e che ora, nel passaggio dal prototipo alla produzione vera e propria, ha richiesto alcuni compromessi ingegneristici inevitabili.

Zenvo Aurora Tur, la vista laterale

La Zenvo Aurora, infatti, è un’hypercar plug-in con un V12 ibrido da 1.850 CV. Per la versione Tur i tecnici del marchio danesi hanno lavorato per mantenere la vettura il più possibile fedele all'idea originale. Il powertrain ruota ancora attorno al mostruoso V12 quad-turbo da 6,6 litri. Abbinato a tre motori elettrici, il sistema scarica a terra una potenza complessiva di 1.379 kW (1.875 CV). Un valore che pone la Zenvo Aurora Tur tra le auto più potenti del pianeta.

Zenvo Aurora Tur, il design

Numeri ridimensionati ma sempre estremi

Zenvo Aurora Tur, il frontale

Le prestazioni assolute hanno subito una lieve ma significativa limatura. La scheda tecnica del concept prometteva una velocità massima teorica vicina ai 450 km/h. Ira Zenvo dichiara che la versione stradale definitiva si fermerà a 418 km/h.

Zenvo Aurora Tur, l'abitacolo

Un passo indietro che allontana la Tur dal record assoluto di velocità, pur offrendo punte inavvicinabili per la quasi totalità delle concorrenti. Anche il peso a secco della vettura fa segnare un incremento rispetto ai primi calcoli, assestandosi a 1.548 kg.

Zenvo Aurora Tur, il volante

I chilogrammi extra non sembrano spaventare il management danese. Il vertice dell'azienda si mostra anzi estremamente sicuro del monumentale lavoro di sviluppo svolto dal team. Jens Sverdrup, presidente e responsabile commerciale di Zenvo, ha voluto sottolineare la trasparenza dell'operazione: «Siamo incredibilmente orgogliosi del risultato ottenuto, perché l'auto che vedete a Goodwood è esattamente quella che consegneremo ai nostri clienti».

Zenvo Aurora Tur, gli interni

Le prime consegne sono programmate per la seconda metà del 2027, più di quattro anni dopo la prima presentazione.

Zenvo Aurora Tur, il dettaglio del posteriore

FONTE: Autoblog

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