Denza Z pronta a stupire: la sfida alle sportive europee sarà lanciata a Goodwood 2026

Con tre motori elettrici, una potenza di 1.604 CV e soluzioni tecniche come il sistema DiSus-M e lo steer-by-wire, la Denza Z punta a sfidare le sportive europee

Il conto alla rovescia è iniziato. La prossima settimana e precisamente il 9 luglio, al Goodwood Festival of Speed 2026, debutterà ufficialmente la nuova Denza Z che punta davvero a stupire e a diventare un'agguerrita rivale delle sportive delle case automobilistiche del Vecchio Continente. Il marchio cinese ha condiviso un teaser che mostra la vettura, confermando che sarà presente a questo importante appuntamento dedicato a mondo della auto, dove la sua sportiva condividerà questo palcoscenico con le più blasonate supercar che arrivano da tutto il mondo.

Dunque, quale migliore scelta per portare al debutto una sportiva elettrica che vuole lasciare il segno grazie alla tecnologia e a un powertrain davvero raffinato con numeri record e in grado di garantire prestazioni elevatissime. Modello che arriverà prima in Europa per poi essere proposto in Cina.

BYD Denza Z coupé

3 motori per prestazioni mozzafiato

Sappiamo già molto della nuova Denza Z che sarà proposta nelle versioni coupé, spider, oltre a una più estrema track edition specifica per la pista. Stando a quanto emerso un po' di tempo fa dal database del solito sito del MIIT, la sportiva cinese di casa BYD (Denza, ricordiamo, è il marchio premium di BYD) potrà contare su 3 motori elettrici. La potenza combinata arriva a ben 1.180 kW (1.604 CV). Si tratta, quindi, di numeri che fanno capire che le prestazioni saranno di assoluto riferimento.

In passato infatti si parlava di uno 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Le versioni coupé e roadster raggiungeranno una velocità massima di 300 km/h, mentre la variante più orientata alla pista pare che sarà in grado di arrivare a 350 km/h. La nuova Denza Z misura da 4.780 mm a 4.870 mm di lunghezza, a seconda della variante e della presenza o meno dell'alettone posteriore opzionale. La sportiva è larga 1.990 mm e alta 1.330 mm o 1.350 mm, con un passo di 2.780 mm per tutte le varianti. Il peso della Denza Z è compreso tra 2.220 e 2.290 kg, a seconda della versione.

BYD Denza Z coupé

Non ci sono informazioni sulla capacità della batteria dell'auto. Ci dovrebbero essere le nuove Blade Battery 2 di BYD e quindi il supporto alla ricarica Flash. Non solo potenza perché la nuova Denza Z potrà contare sulle ultime tecnologie per il telaio che BYD ha sviluppato come gli ammortizzatori a controllo elettronico DiSus-M con sistema predittivo, il sistema di sterzo Steer-by-Wire e la trazione integrale E3 “Yi Sanfang” con ripartizione variabile.

La prossima settimana ne sapremo molto di più e speriamo anche che vengano condivisi i dettagli sulla commercializzazione in Europa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026