Huayra 70 Derecho, la nuova opera d'arte di Pagani arriva a Goodwood

Esclusiva, potente e realizzata su misura: la Pagani Huayra 70 Derecho debutta a Goodwood 2026 con carrozzeria in fibra di carbonio a vista

La divisione Grandi Complicazioni di Pagani che si occupa di progetti speciali ha sviluppato la speciale Pagani Huayra 70 Derecho. Debutterà ufficialmente al Goodwood Festival of Speed 2026 e si tratta della seconda delle tre Huayra 70 create per celebrare il settantesimo compleanno di Horacio Pagani.

Pagani Huayra 70 Derecho

Esclusiva in tutto, ecco Huayra 70 Derecho

Questo modello davvero esclusivo si caratterizza per una carrozzeria in fibra di carbonio a vista. Per la supercar è stata poi scelta una combinazione delle tinte Pearl Orange e Inky Blue. In particolare, la colorazione Inky Blue la troviamo sulla sezione inferiore e sulla monoscocca. Invece, Pearl Orange domina sul corpo vettura. La supercar adotta poi elementi in alluminio ricavati dal pieno con finitura Glossy Titanium.

Pagani Huayra 70 Derecho, interni

Sulla Huayra 70 Derecho troviamo poi cerchi forgiati su misura in Titanio. L'abitacolo, invece, propone la classica qualità sartoriale che solo Pagani sa offrire. Gli interni sono rifiniti in pelle Ceramic White e Tricolore Blue con cuciture a contrasto. Volante e leva del cambio si caratterizzano per dettagli in Pearl Orange.

Il motore è sempre un V12 biturbo di 6 litri di derivazione AMG in grado di erogare ben 834 CV di potenza massima, quanto basta per raggiungere i 350 km/h. Il tutto è abbinato ad un cambio manuale a 7 rapporti sviluppato da Xtrac.

Pagani Huayra 70 Derecho, motore

Debutto a Goodwood 2026

L'esclusiva Pagani Huayra 70 Derecho si potrà quindi ammirare a Goodwood 2026 assieme ad altri modelli iconici della gamma Pagani e cioè la Zonda F Roadster e la Utopia Roadster. Inoltre, la Huayra Codalunga Speedster e la Huayra R equipaggiata con il pacchetto Tempesta affronteranno la Hill Climb, cioè la celebra salita di Goodwood.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026