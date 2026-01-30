Pagani Huayra 70 Trionfo: l’arte della supercar per il compleanno di Horacio

Nonostante il debutto della Pagani Utopia (guarda la Pagani Utopia) risalga a oltre tre anni fa, la linea Huayra continua a vivere attraverso esclusive edizioni limitate. Una tradizione consolidata, quella di Pagani, che non smette di sorprendere anche dopo il presunto pensionamento dei suoi modelli più iconici.

Pagani Huayra 70: omaggio a Horacio Pagani

La nuova Huayra 70 nasce per celebrare il 70° compleanno di Horacio Pagani, fondatore del marchio (guarda la homepage di Pagani). Come accaduto in passato con la Zonda HP Barchetta, realizzata per i 60 anni del costruttore italo-argentino, anche questa supercar sarà prodotta in una edizione super limitata di tre esemplari.

Pagani Huayra 70 Trionfo: la supercar in edizione limitata celebra i 70 anni di Horacio

Design esclusivo e dettagli unici

Il primo modello consegnato, battezzato “Trionfo”, riprende la base della Huayra BC Roadster (guarda la Pagani Huayra Roadster BC) ma con soluzioni ancora più estreme. La carrozzeria in fibra di carbonio verde è arricchita da vistosi inserti arancioni su cofano, prese d’aria, minigonne e fascia posteriore. Specifici anche il paraurti anteriore semplificato, le luci diurne verticali e l’alettone posteriore a collo di cigno con piastre dedicate.

Pagani Huayra 70 Trionfo: carrozzeria in fibra di carbonio colore verde e profili arancioni

V12 potenziato e cambio manuale

Sotto il cofano trova spazio il V12 biturbo da 6,0 litri rivisto, capace di erogare 834 CV, superando nettamente la Huayra BC, che si ferma a 789 CV. A rendere la Pagani Huayra 70 ancora più speciale è la presenza del cambio manuale a sette marce, già visto sull’esemplare unico Huayra Epitome.

Pagani Huayra 70 Trionfo: motore V12 con 834 CV e cambio manuale a sette marce

Tre esemplari, tre personalità

I dettagli degli altri due modelli restano riservati, ma è lecito aspettarsi configurazioni estetiche differenti. sia neim colori delle carrzzerie, sia nelle configurazioni degli interni. Dopotutto, quando si parla di una supercar Pagani costruita per un avvenimento così importante, l’unicità è parte integrante del progetto. Non ne vorrete una uguale all'altra, giusto?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/01/2026