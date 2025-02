Pagani Zonda R Evo: la supercar estrema infiamma la pista con Devin su Fastrrr (video)

Le immagini della Pagani Zonda R Evo lanciata sul Circuit of the Americas di Austin in Texas sono adrenalina pura per gli appassionati. Guardiamo insieme il video

Se pensate che la Pagani Zonda R sia un’auto incredibile, avete assolutamente ragione. Oggi la Huayra è la regina della gamma Pagani, ma la Zonda R rimane un'icona senza tempo, un concentrato di esclusività e prestazioni estreme. Costruita a San Cesario sul Panaro, nel cuore della Motor Valley italiana, questa supercar estrema rappresenta l’essenza della guida in circuito.

Pagani Zonda R Evo: Devin del canale YouTube Fastrrr e la supercar sono in ottima compagnia

Oggi abbiamo la possibiltà di vederne una in azione nel suo naturale terreno di caccia, la pista. Al volante della Pagani Zonda R Evo c’è Devin, noto conduttore del canale YouTube Fastrrr, che ha avuto il privilegio di testare un rarissimo esemplare della supersportiva italiana. Si tratta di uno dei soli cinque modelli mai costruiti, una macchina da corsa pura, omologata esclusivamente per la pista.

La supercar italiana sul tracciato più famoso degli USA

Il test si è svolto sul celebre Circuit of the Americas di Austin, Texas, lo stesso che ospita il Mondiale di Formula Uno e teatro di tante battaglie all'ultima staccata fra i migliori piloti del mondo.

Pagani Zonda R Evo: una delle due grandi prese d'aria laterali per far ''respirare'' il V12

Per regalare agli spettatori un'esperienza immersiva, Devin ha montato una telecamera sul casco, permettendo a tutti di vivere in prima persona l’emozione della guida su questa rara bestia da circuito. Il video non delude: dopo una breve introduzione alla vettura, Devin entra in azione e ci trasporta direttamente nell’abitacolo, regalandoci tre giri veloci. Guardiamo insieme le immagini ad alto tasso di adrenalina.

La Pagani Zonda R Evo è equipaggiata con un motore V12 da 6,0 litri AMG, capace di sprigionare ben 800 cavalli di potenza senza alcuna limitazione ai gas di scarico. Il risultato? Un sound di motore tra i più esaltanti mai sentiti. Ma non è solo il motore a regalare emozioni: il cambio sequenziale a sei marce, con palette dietro il volante, aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento sonoro, riproducendo il tipico rumore delle auto da corsa.

Pagani Zonda R Evo: lo ''Snake'' del circuito di Austin visto dall'abitacolo

Grazie a questo test, possiamo apprezzare come una delle supercar più iconiche di sempre venga utilizzata nel suo habitat naturale: la pista. Con la sua rarità e il suo valore inestimabile, la Pagani Zonda R continua a far sognare gli appassionati, e grazie a Fastrrr, possiamo godercela nel modo più autentico possibile: tra i cordoli di un circuito, a tutto gas. E voi cosa ne pensate della supercar italiana? Vi piacerebbe guidarla in pista? Fatecelo sapere

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/02/2025