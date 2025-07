La griffe di Pagani per la torre di lusso in Florida: tra arte, motori e architettura

Una palazzo di 30 piani a Miami North Bay Village unisce supercar e design in un progetto a cui ha collaborato Horacio Pagani

Le residenze di lusso a tema automobilistico stanno diventando sempre più popolari. Pagani (guarda la homepage di Pagani) è tra i costruttori di auto che crede in questo business e ha dato vita a una collaborazione con Riviera Horizons per un’esclusiva torre residenziale a North Bay Village, vicino a Miami in Florida.

Riviera Horizons by Pagani: 30 piani e 70 residenze extralusso in Florida

Il progetto, annunciato nel 2024, procede con discrezione ma promette soluzioni abitative di alto profilo. Il grattacielo ospiterà 70 residenze distribuite su 30 piani, ciascuna con vista panoramica e finiture di altissimo pregio.

Riviera Horizons by Pagani: residenze fino a 1.129 metri quadrati per milioni di dollari

Appartamenti taglia XL

Le abitazioni, da due a quattro camere da letto, saranno completamente arredate e dotate di terrazze, cucine italiane Schiffini, elettrodomestici Gaggenau, pavimenti in legno pregiato e bagni con affaccio sulla baia. I clienti più esigenti potranno optare per attici su due livelli, con superfici da 996 fino a 1.129 m², soffitti alti, terrazze estese e piscina privata.

Riviera Horizons by Pagani: garage realizzati per ospitare fino a due auto

Elemento centrale del progetto è il garage, concepito come una vera e propria galleria architettonica ''progettata per chi apprezza i veicoli ad alte prestazioni''. Lo stesso Horacio Pagani ha progettato una facciata in alluminio perforato con accenti ellittici, richiamo alla Pagani Ellipse, garantendo ventilazione e luce naturale.

All’interno, il design richiama un’esposizione museale, con:

Illuminazione curata e finiture di lusso

Garage privati con porte in vetro e metallo

Spazi per due auto e messaggi personalizzati

Depositi integrati per pneumatici o elementi decorativi

Questo progetto fonde estetica e funzionalità, riflettendo la filosofia delle supercar Pagani (leggi tutto della Pagani Huayra R EVO). I prezzi delle residenze non sono ancora ufficiali, ma si aggirano su cifre nell’ordine di diversi milioni di dollari.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2025