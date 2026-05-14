Pagani Zonda Cervino debutta a Villa d’Este (e non da sola): le foto

Pagani debutta a Villa d’Este con la storica Zonda C12S e la nuova Zonda Cervino. Scopri di che si tratta e sfoglia la fotogallery

Se ami le auto che hanno un’anima, sai bene che il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este non è un evento come gli altri. È un palcoscenico dove la storia si misura con la perfezione.

Quest'anno, per la prima volta, l’Atelier Pagani ha deciso di prendersi la scena portando sotto i riflettori un modello vintage restaurato e una creazione inedita.

Pagani Zonda C12S 7L, 3/4 anteriore

Il ritorno alle origini con Rinascimento

Il ritorno alle origini è rappresentato dalla Zonda C12S 7.0L. Non una qualunque, ma la prima vera ''one-off'' uscita da San Cesario sul Panaro nel lontano 2000.

Questa C12S è infatti caratterizzata da un tetto in vetro rimovibile ed è il manifesto del programma Pagani Rinascimento. Se pensi a un semplice restauro, sei fuori strada: qui si parla di un processo metodico che punta a riportare le hypercar allo splendore del primo giorno di vita.

Pagani Zonda Cervino, 3/4 anteriore

Zonda Cervino: quando il ''su misura'' non basta

Mentre la C12S si gode il prato di Villa d’Este, poco distante, al Fuori Concorso, Pagani espone la Zonda Cervino. Qui entriamo nel territorio del programma Pagani Unico, che rappresenta il punto più alto della filosofia sartoriale del marchio. Non chiamarla personalizzazione: è una vera e propria reimmaginazione tecnica ed estetica partendo da un telaio esistente.

La Cervino è stata plasmata per assecondare i desideri di un collezionista che voleva richiamare la purezza delle vette alpine. Ecco cosa cambia davvero:

Carrozzeria inedita: Ogni superficie è stata ridisegnata. Le linee sono sinuose ma decise, pensate per dare all'auto un'identità visiva che non somiglia a nessun'altra Zonda.

Meccanica evoluta: Sotto il vestito nuovo c'è tanta sostanza. Le sospensioni sono state completamente riviste con nuovi ammortizzatori e componenti di eccellenza. L'idea è quella di mantenere il feeling analogico della Zonda, ma con standard di prestazione e precisione di guida attuali.

Un pezzo irripetibile: Con il programma Unico, tu (cliente) diventi co-autore del progetto. La piattaforma originale diventa una tela bianca per una trasformazione che non verrà mai replicata.

Pagani Zonda Cervino, i sedili

Un ponte tra due epoche

Vedere queste due auto insieme ti fa capire bene cosa sia oggi Pagani Automobili. Da una parte c'è il rispetto quasi religioso per il passato con il programma Rinascimento; dall'altra c'è la spinta verso un futuro fatto di pezzi unici che superano il concetto di serie limitata. Che si tratti di conservare o di inventare da zero, il risultato non cambia: sono opere destinate a restare nel tempo, ben oltre le mode del momento.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2026