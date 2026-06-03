Arriva la McLaren Artura 1000GP by MSO, omaggio esclusivo alla Formula 1

McLaren realizza supercar davvero molto speciali. Adesso, la casa automobilistica ha svelato l'esclusiva McLaren Artura 1000GP by MSO nata per celebrare la millesima partenza di McLaren Racing in un Gran Premio di Formula 1, che avverrà esattamente al Gran Premio di Monaco del 2026. Realizzata da McLaren Special Operations (MSO appunto), questa sportiva si caratterizza per una livrea speciale e sarà realizzata complessivamente in appena 10 esemplari.

McLaren Artura 1000GP by MSO

Una livrea speciale ispirata alla Formula 1

Per la livrea, McLaren ha tratto ispirazione da quella della monoposto McLaren MCL40, guidata dai piloti Lando Norris e Oscar Piastri. Come si può notare dalle immagini, il modello presenta una grafica arancione ''1000GP'' sul cofano. Lo stesso motivo è ripreso anche sulle calotte degli specchietti retrovisori e sui pannelli laterali posteriori. Inoltre, l'Artura 1000GP presenta una sottile striscia arancione sullo splitter anteriore e sul diffusore posteriore. Chi acquisterà questa versione della Artura in edizione limitata, troverà all'interno dell'abitacolo una targa commemorativa in una speciale tonalità metallizzata color papaya che celebra il traguardo raggiunto da McLaren Racing.

McLaren Artura 1000GP by MSO

Motore ibrido Plug-in

Livrea speciale a parte, McLaren Artura 1000GP by MSO non presenta particolari modifiche meccaniche. Questo significa che il cuore pulsante rimane sempre un motore V6 biturbo di 3 litri di cilindrata abbinato a un sistema ibrido alimentato da una batteria da 7,4 kWh. Questa configurazione permette di arrivare a disporre di 700 CV con 720 Nm di coppia. Le prestazioni? La velocità massima è di 330 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h bastano appena 3 secondi. In modalità solo elettrica, è possibile percorrere fino a 33 km.

Le auto da corsa e quelle stradali sono sempre state plasmate dalla stessa mentalità in McLaren, e la McLaren Artura 1000GP by MSO celebra questo fondamento condiviso. Riflette l'ambiente creato da Bruce: un ambiente basato sull'ambizione collettiva, sull'eccellenza ingegneristica e su un approccio unitario al progresso. Grazie a questo obiettivo comune, i nostri team continuano a realizzare veicoli che portano avanti il ​​suo spirito. La McLaren Artura 1000GP by MSO è una testimonianza di questa eredità e offre ai nostri clienti un legame significativo con la MCL40 in un momento così importante.

Così ha commentato l'arrivo di questo modello speciale il CEO di McLaren, Nick Collins.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026