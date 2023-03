Zenvo Automotive: sarà Aurora il nome della prossima hypercar

Zenvo Automotive ha svelato ufficialmente il nome della sua prossima hypercar: Aurora. Si tratta di una supersportiva con motore V12, con una monoscocca e altre componenti strutturali in fibra di carbonio (qui le prime indiscrezioni). Il cambio è sviluppato internamente da Zenvo Automotive e si integra con il potentissimo powertrain ibrido della vettura.

L'interno dell'impianto produttivo di Zenvo Automotive

DOPPIA VERSIONE Come anticipato, il cuore di Aurora sarà il suo nuovissimo motore 6 litri V12 biturbo. L’hypercar sarà proposta in due versioni: Aurora Tur (Tour) per un'esperienza di guida assimilabile a quella di una GT con una velocità massima limitata di oltre 400 km/h, mentre la variante Agil disporrà di un'aerodinamica ancor più sofisticata pensata per garantire le massime performance in pista. Tutte le partnership commerciali di alto profilo sottoscritte da Zenvo Automotive per lo sviluppo dell’auto saranno svelate nei prossimi mesi, con la presentazione ufficiale di nuova Aurora fissata per agosto 2023.

MOMENTO CRUCIALE ''Oggi è un momento di grande orgoglio nella storia dell'azienda […] È un onore straordinario dirigere il nostro team in crescita, mentre intraprendiamo la fase più entusiasmante della storia di Zenvo. Questa vettura nasce dalla passione che scorre nelle vene di tutta Zenvo Automotive e si allinea perfettamente alla nostra filosofia aziendale. Il 2023 sarà un anno davvero entusiasmante'', ha commentato Jens Sverdrup, Chief Commercial Officer e Presidente del consiglio di amministrazione di Zenvo Automotive.