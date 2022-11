Zenvo TSR-GT, mestiere record. Anche lei nel club dei 400 all'ora

In tutta Europa tira aria di frenesia di caccia ai record. La danese Zenvo TSR-GT, per la verità, a differenza di Rimac Nevera e di Pininfarina Battista, pur frequentando la stratosfera delle prestazioni, non sposta in alto nessuna asticella. TSR-GT è semmai la Zenvo più veloce della gamma. Più veloce in rettilineo, almeno. Più veloce, e anche di molto. La top speed inizia con un 4...

SUPERALCOLICI Mentre Zenvo TSR-S utilizza il suo insolito spoiler posteriore inclinabile per generare un'enorme presa in curva e risultare velocissima in circuito, la specialità della più lussuosa TSR-GT è quella di volare in linea retta, facendone in sostanza l'equivalente Zenvo di McLaren Speedtail. E così, mentre la più ''racing'' TSR-S raggiunge i 325 km/h, la GT registra una velocità massima di 424 km/h. Questo grazie innanzitutto a una trasmissione finale più lunga e alla grande iniezione di potenza al V8 ''flat-plane'' sovralimentato da 5,8 litri in posizione posteriore centrale, che beneficia di un aggiornamento a condotti di aspirazione e collettore di scarico, e che può funzionare anche con carburante E85 (85% etanolo, 15% benzina).

PENETRANTE Ne consegue che la potenza aumenta da 1.193 CV a 1.379 CV, ma questo è solo il primo rigo dell'equazione. Gli ingegneri Zenvo (azienda semi-sconosciuta, ma attiva dal 2016 e in procinto di lanciare un'hypercar V12 a propulsione ibrida) si sono concentrati anche sulla riduzione della resistenza aerodinamica: lo spoiler attivo di TSR-S lascia il posto a un'ala fissa di maggiori dimensioni, mentre anche le ruote ora indossano pneumatici a basso impatto aerodinamico.

SPEEDY LUXURY Per dare un senso all'etichetta ''Grand Tourer'', l'interno di TSR-GT è uno spazio molto più raffinato rispetto alla più ''hardcore'' TSR-S: anziché carbonio a vista ed ampio uso di Alcantara, ecco rivestimenti in vera pelle e tappetini con bordi a loro volta in pelle per ridurre la rumorosità.

ULTRA LIMITED Zenvo non ha rivelato quanto costa TSR-GT, ma in fondo è un'informazione fine a se stessa: sono in costruzione solo tre esemplari, ciascuno dei quali pare abbia già trovato un proprietario.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2022