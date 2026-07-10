Alpine A110 Future debutta a Goodwood: ecco la sportiva elettrica del futuro

Alpine A110 Future ha fatto il suo debutto in occasione del Goodwood Festival of Speed 2026. Il marchio francese ha portato su strada, anzi ha fatto percorrere la celebre salita di Goodwood al proprotipo della futura A110 elettrica. Non si tratta di una semplice show car perché al suo interno troviamo tutta la tecnologia che la casa automobilistica sta sviluppando per realizzare una sportiva elettrica in grado di offrire quell'esperienza di guida che oggi troviamo sui modelli endotermici.

Non sappiamo esteticamente quanto il modello finale assomiglierà al prototipo ma sotto la carrozzeria c'è la nuova piattaforma Alpine Performance Platform (APP). Il debutto a Goodwood è stata l'occasione per il marchio francese di aggiungere alcuni piccoli dettagli tecnici a quelli che sapevamo già.

Due motori e architettura a 800 V

Alla guida del prototipo, Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine Formula One Team. Parlando delle caratteristiche tecniche, la casa francese ci tiene a ribadire che la nuova piattaforma APP è stata progettata per poter essere utilizzata come base di diverse tipologie di vetture. Non possiamo non ricordare che pure la Renault 5 Turbo 3E adotta la medesima piattaforma. Il prototipo Alpine prefigura la configurazione coupé a 2 posti, dotata di un doppio pacco batterie distribuito tra l'avantreno e il retrotreno, abbinato a un doppio motore elettrico posteriore.

Alpine A110 Future

Questa distribuzione particolare anteriore/posteriore è stata studiata appositamente per offrire un'altezza del tetto paragonabile a quella dell'attuale A110, una posizione di guida sportiva e un abitacolo progettato per accogliere comodamente conducenti e passeggeri di diverse corporature. L'architettura scelta è a 800 V. Il sistema batterie si basa sulla tecnologia “cell-to-pack” distribuita su due livelli, integrata in un alloggiamento in alluminio pressofuso ad alta pressione, che contribuisce direttamente alla rigidità strutturale del veicolo.

Alpine Active Torque Vectoring 2.0

La sportiva elettrica potrà disporre di soluzioni raffinate come il sistema Alpine Active Torque Vectoring 2.0 che gestisce in modo indipendente la coppia sulle ruote posteriori per migliorare la dinamica di guida. I motori elettrici integrati nella sportiva possono raggiungere i 21.500 giri/min e c'è pure un inverter da 800 V in carburo di silicio.

Alpine A110 Future

I nuovi sistemi Alpine Active Torque Vectoring 2.0 e Wheel Slip Torque Control contribuiscono a ridurre il sottosterzo in entrata e a metà curva, gestendo il trasferimento di carico e la coppia sia in accelerazione che in decelerazione.

Insomma, sta arrivando qualcosa di molto interessante e il debutto a Goodwood dimostra il lavoro che sta effettuando Alpine sullo sviluppo della sua sportiva elettrica che punta a diventare un modello di riferimento del suo segmento.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026