Alpine A110 elettrica, diamo una prima sbirciatina: la scopriremo a Goodwood 2026

Manca poco all'appuntamento 2026 del Goodwood Festival of Speed. Alpine non solo sarà presente ma punta a essere protagonista svelando il prototipo della futura A110 elettrica. Lo sapevamo già da un po' di tempo ma adesso c'è una novità perché la casa automobilistica francese ha voluto fornire una piccola anticipazione, mostrando alcune foto di Alpine A110 Future, cioè il prototipo della futura sportiva elettrica che poi conosceremo meglio a Goodwood che si svolgerà tra il 9 e il 12 luglio.

Dopo aver anticipato un po' di tempo fa alcuni dettagli tecnici, mostrando il telaio della sportiva, Alpine va oltre, con le prime foto del prototipo con il quale il marchio francese sta collaudando la meccanica.

Sta arrivando una nuova sportiva elettrica

La terza generazione di A110, secondo Alpine sarà la prima vera auto sportiva elettrica al mondo. Basata sulla nuovissima Alpine Performance Platform (APP), la vettura è progettata per ''rimanere fedele al DNA di Alpine superando al contempo le migliori auto sportive a combustione interna di oggi''. L'Alpine Performance Platform è stata quindi creata per realizzare una sportiva elettrica senza compromessi.

Alpine A110 Future

L'architettura è in alluminio, così come le sospensioni e per questa sportiva elettrica, Alpine ha ideato una particolare integrazione per la batteria, anzi per le batterie che sono due, una sull'asse anteriore e una su quello posteriore. In questo modo è stato possibile ottenere una distribuzione del peso, 40% davanti e 60% dietro. L'architettura a 800 V permetterà invece di poter ricaricare ad altissima potenza. I numeri sulle prestazioni ancora non si conoscono ma per il momento sappiamo che il powertrain è composto da un doppio motore elettrico al posteriore.

Visto che la medesima piattaforma è utilizzata anche come base della Renault 5 Turbo 3E che a sua volta dispone di due motori elettrici sull'asse posteriore, possiamo immaginare potenze superiori ai 500 CV. Probabilmente ne sapremo di più già a Goodwood.

Le altre vetture

Non solo A110 Future, perché a Goodwood 2026, Alpine porterà altre vetture tra cui l'hot hatch elettrica A290 e la fastback elettrica A390 da 470 CV. Il 9 luglio si terrà una sfilata con auto a marchio Alpine, anche quelle del team di Formula 1. La presenza di Alpine a Goodwood andrà oltre le vetture. Pierre Gasly e Franco Colapinto saranno i protagonisti della formazione di cinque piloti del BWT Alpine Formula One Team, affiancati dai piloti dell'Alpine Academy e dai piloti di riserva Nina Gademan, Paul Aron e Alex Dunne.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026