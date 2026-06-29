La Alpine A290 Rallye veste Lacoste: un esemplare unico per celebrare la prima auto da rally elettrica

Mentre Alpine si prepara a partecipare al Goodwood Festival of Speed 2026 con la nuova A390 elettrica e il prototipo della A110 elettrica, annuncia una collaborazione inedita che celebra sia la dimensione sportiva del marchio che il DNA francese. Due marchi iconici come Alpine e Lacoste, hanno realizzato un esemplare unico della prima auto da rally elettrica di Alpine chiamato «Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye». Il film promozionale che accompagna il lancio vede insieme Pierre Gasly, pilota del team BWT Alpine F1 e ambassador Lacoste, e Pierre Niney, attore e ambassador del marchio di moda.

L'esemplare con Lacoste

Alpine A290 Rallye Lacoste, la vista laterale

L'esemplare unico firmato Lacoste riprende la carrozzeria della A290 Rallye (ali allargate, spoiler, diffusore, presa d'aria sul tetto) e la interpreta attraverso un tema cromatico ispirato alla lingua del coccodrillo Lacoste. L'esterno è in bianco-azzurrato con particelle che creano una texture sottile, evocativa dei paesaggi alpini innevati. I gruppi ottici sono stati ridisegnati ispirandosi allo sguardo del coccodrillo.

Alpine A290 Rallye Lacoste, il design

Gli interni, invece, sono completamente in rosso intenso (è come se il pilota entrasse nella bocca del rettile) con un coccodrillo in agguato integrato nella parte posteriore dell'abitacolo, a inseguire il cronometro. I sedili e i pannelli degli sportelli sono rivestiti nel tessuto petit piqué di Lacoste, lo stesso delle polo del marchio, ricamati dall'atelier Potencier che produce i celebri coccodrilli sui capi d'abbigliamento. Le strutture dei sedili sono realizzate con stampa 3D a reticolo da ERPRO, soluzione che abbina leggerezza e comfort. Un logo congiunto Alpine x Lacoste trattato a rilievo punteggia l'abitacolo, mentre nel design complessivo di questo modello sono integrati 290 coccodrilli.

Alpine A290 Rallye Lacoste, il dettaglio del coccodrillo

La A290 Rallye

Alpine A290 Rallye Lacoste, il volante

La A290 Rallye è la prima automobile da competizione elettrica sviluppata da Alpine per i clienti sportivi. Nata dalla collaborazione tra Alpine Cars e Alpine Racing (il reparto che gestisce il programma Formula 1 e l'endurance. Presentata nel luglio 2025 al Rally Rouergue Rodez) è omologata secondo il regolamento FIA eRally5 per le competizioni rally. Il prezzo è di 59.990 euro IVA esclusa, già assemblata e verniciata, pronta per le gare.

Alpine A290 Rallye Lacoste, i sedili

La base meccanica è quella della A290 stradale nella configurazione più potente, quindi con il motore elettrico da 220 CV (162 kW) e 300 Nm di coppia, una batteria da 52 kWh a 400 V e trazione anteriore. Rispetto alla versione di serie, la A290 Rallye introduce un differenziale autobloccante ZF a slittamento limitato, sospensioni ALP Racing regolabili con geometria rivista per l'uso su sterrato e cerchi EVO Corse da 18” con pneumatici Michelin Pilot Sport A.

Alpine A290 Rallye Lacoste, l'abitacolo

Il sistema frenante è specifico per le competizioni e prevede pinze monoblocco anteriori a sei pistoncini con dischi da 350 mm, pinze singole posteriori con dischi da 280 mm, ABS da corsa sviluppato internamente da Alpine Racing e freno a mano idraulico per le manovre tipiche del rally. La gabbia di sicurezza è saldata e i sedili Sabelt sono omologati FIA. È presente anche un sistema sonoro attivo che lega il suono alla velocità e alla pressione sull'acceleratore.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 29/06/2026